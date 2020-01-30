banner314

banner325

Son Dakika

Üç ekonomistten güçlü büyüme tahmini geldi

EKONOMİ 30.01.2020, 12:00
3
Üç ekonomistten güçlü büyüme tahmini geldi
Ekonomist üç isim, Türkiye’nin güncel iktisadi görünümünü değerlendirerek beklentilerini açıkladı. Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Işın Çelebi, GSYH’nın 2020’de yüzde 4-5, Dr. Mahfi Eğilmez ise yüzde 3.5 büyüyeceğini öngördü.

Altınbaş Üniversitesi'nce düzenlenen "Çarşamba Buluşmaları-Ekonomi Söyleşileri"nde bir araya gelen Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisi 2020 tahminlerini ve ekonomideki son gelişmeleri açıkladı. Programda konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, göstergelerin ekonomide geçen yıla göre canlanmaya işaret ettiğini belirterek sanayi üretiminin istikrarlı biçimde arttığını ifade etti. Dayanıklı tüketim mallarının üretimindeki artışın çok güçlü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, reel sektör güven endeksinin de ocak ayında düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 4-5 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu.

 “KÜRESEL TİCARETİN 2020 YILINDA ARTMASI BEKLENİYOR”

Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olan bütçe açığının büyüdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, tütünden alınan verginin artmaya devam ettiğini söyleyerek alkol ve tütünden alınan vergilerin kurumlar vergisinin üzerinde olduğunu vurguladı. Türkiye’de kamu, özel ve hane halkının toplam borcunun yüzde 105’e yükseldiğini belirten Prof. Dr. Alkin, bu durumun uzun vadede risk yaratabileceğine işaret etti. Dünya ekonomisinin de 2020’de büyümeye devam edeceğini öngören Prof. Dr. Emre Alkin, “Küresel ticaretin 2020’de hem miktar hem değer bazında artması bekleniyor” dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın, çok düşük faizin şirketlerin kar etme motivasyonunu azalttığı yönündeki sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, “Amerika’da düşük faize rağmen kamu borcu artıyor. Her resesyondan sonra Amerika’da izlenen parasal gevşeme politikasının süresinin uzadığını görüyoruz. Ancak izlenen politikanın ekonomik büyüme üzerinde eskisi kadar etkili olamadığını da görmekteyiz” diye konuştu.

 “AVRUPA’DA EKONOMİK TOPARLANMA UZUN SÜRECEK” 

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Dr. Mahfi Eğilmez de programda yaptığı konuşmada Satınalma Yönetici Endeksi’ne (PMI) odaklandı. Şirketlerin satın almalarından yola çıkılarak ekonominin geleceğine dair tahminlerin yapıldığını belirten Dr. Mahfi Eğilmez, “Amerika’da PMI Endeksi şu anda kritik seviye olan 50’nin üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla bu ülkede bir resesyon beklentisi bulunmuyor. Avrupa’da ise durum farklı; PMI Endeksi 42’nin üzerinde ancak 50’nin altında. Bu da Avrupa’da ekonomik toparlanmanın uzun süreceğini gösteriyor. Çin’in PMI endeksi ise güçlü bir ekonomik performansa işaret ediyor. Ancak Çin’de de borç ve gölge bankacılık sorunları tehdit oluşturmaya devam ediyor” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’de ise PMI Endeksi’nin 2018’de çöktükten sonra toparlanmaya başladığını ve 50’ye yakın bir seviyede bulunduğunu hatırlatan Dr. Mahfi Eğilmez, bu verinin resesyondan çıkışın sürdüğüne işaret ettiğini kaydetti.

“BU İKİ GÖSTERGE EKONOMİDE TOPARLANMAYI ONAYLIYOR”

Sanayi üretimi ve perakende satış hacminde de artışın sürdüğünü ifade eden Dr. Mahfi Eğilmez, bu iki göstergenin ekonomide toparlanmayı onayladığını vurguladı. Türkiye’nin sanayi üretiminde görülen artışı da değerlendiren Eğilmez, bu artışın kredilerdeki artış ve vergi indirimleri ile desteklendiğini, bu destekler olmazsa sanayi üzerinde çok olumsuz etki yaratacağını belirtti. Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 büyüyeceği ve enflasyonun ise yüzde 13 tahmininde bulundu

“AMERİKA İLE İSRAİL’İN ORTADOĞU’YA YENİ DİZAYN VERME ÇABASINI DA YAKINDAN İZLEMEK GEREKLİ”

IMF’nin dünya ekonomisinin yüzde 3.3 büyüyeceğini tahmin ettiğini belirten Prof. Dr. Çelebi, bununla birlikte Avrupa ekonomisi için sadece yüzde 1.3’lük büyüme tahmini yapıldığını aktardı. Prof. Dr. Çelebi, “Amerika ile İsrail’in Ortadoğu’ya yeni dizayn verme çabasını da yakından izlemek gerekli. Bunu göz önünde bulundurmadan ekonomiyi doğru analiz etmek mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu. Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 4-5 civarında büyüyeceğini öngören Prof. Dr. Işın Çelebi, Türkiye’nin kendi teknolojisini yaratamadığını işsizliğin de ekonomiye dair en temel göstergelerden biri haline geldiğini ifade etti.

 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Ocak 2020
İmsak 06:42
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:01
Akşam 18:25
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3