UBS Stratejisti: Bitcoin bir para birimi olabilmek için “çok dengesiz”

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ağustos () – Zürich merkezli dünyanın önde gelen finans şirketlerinden UBS, Bitcoin’in yeni bir para birimi veya bir varlık sınıfı olmadığını öne sürdü.

UBS’in küresel makro stratejistlerinden Joni Teves, dünyanın en büyük dijital biriminin “şu an küresel işlemlerde bir ödeme sistemi olarak kullanılması veya yaygın varlık sınıflarında yer alması için çok dengesiz ve limitli” olduğunu söyledi. Yayınladığı notta Teves, “Fiyatında belirli bir tutarlılık olmaması sebebiyle Bitcoin para olarak değerlendirilmesi için gereken kriteri karşılayamıyor” dedi.

Teves ayrıca spekülatörlerin Bitcoin’in fiyat değişiminde önemli bir rol oynadığını belirtirken, UBS’in konuya ilişkin analizinde Bitcoin’deki fiyat hareketinin yüzde 70’inin “spekülatif talep” sebebiyle oluştuğu vurgulanmıştı.

Fiyat dalgalanmalarının dışında Bitcoin’in ayrıca işlenen blokların büyüklüğü ve para arzı sebebiyle ölçeklenebilirlik problemine de sahip olduğunun altını çizen Teves, şöyle devam etti:

“Bitcoin’in ABD M1 (ekonomideki nakit para, vadesiz mevzuat ve çeklerin toplamı) para arzına uyması için kısıtlanmalar da göz önüne alındığında, Bitcoin fiyatının 212,992 dolar olması gerekirdi. Eski çekirdek protokolü kullanılarak Visa’nın günlük 30 milyar dolarlık işlemlerinin işlenebilmesi için blok ebatının 1 megabayt yerine 18.8 megabayt olması gerekir, çünkü diğer türlü Bitcoin fiyatı 187,611 dolar seviyesinde seyrediyor olurdu.”

Açıklamalarında Teves, Bitcoin’in şu anki durumunu eleştirse de, kripto para birimleri veya teknolojileri perspektifinin ileride değişebileceğini belirtti ve ekledi:

“Tarih boyunca sunulan diğer yeni teknolojiler gibi, Bitcoin’in veya başka bir formunun ilerde daha geniş bir ölçekte kabul edilmesi mümkün.”