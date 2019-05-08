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UBS müşterilerini "piyasalarda oynaklığa" karşı uyardı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – İsviçre merkezli UBS Global Wealth Management (UBS Küresel Varlık Yönetimi) şirketi, müşterilerini, "Piyasalarda önemli bir oynaklığa karşı hazır olmalıyız" diye uyardı. UBS müşterilerine,...

UBS müşterilerini "piyasalarda oynaklığa" karşı uyardı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – İsviçre merkezli UBS Global Wealth Management (UBS Küresel Varlık Yönetimi) şirketi, müşterilerini, "Piyasalarda önemli bir oynaklığa karşı hazır olmalıyız" diye uyardı.
UBS müşterilerine, piyasalarda olası bir oynaklığı "hazmedemeyecek" durumdaysalar, varlıklarını koruma amaçlı işlemlere yatırmalarını önerdi.
UBS ayrıca yatırımcılarına, portföylerinde büyük değişikliklere gitmemeleri durumunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın yorumlarıyla uçuculuktan etkilenebilecekleri uyarısı yaptı.
UBS CIO’su Mark Haefele, müşterilerine şu uyarıyı yaptı:
"Müşterilerimize portföylerinde büyük değişiklikler yapmamalarını ve pozisyonda kalmalarını öneriyoruz. Piyasaların yükselip alçalmasının ya da büyümede görülecek yavaşlamaya neden olacak açıklamalar olup olmayacağını yalnızca Başkan'ın kendisi biliyor. Piyasalarda vnamle bir oynaklığa karşı hazır olmalıyız. Müşterilerimiz arasında bu oynaklığı kaldıramayacak olanlara ise koruma amaçlı işlemler öneriyoruz."

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