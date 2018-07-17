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UBS Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

İstanbul, 17 Temmuz () - İsviçre merkezli banka UBS, ticaretteki gerilimlerin ve dün açıklanan 2. çeyrek verilerinin ardından Çin için 2018 ve 2019 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 6.6 olarak tahmin...

UBS Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

İstanbul, 17 Temmuz () - İsviçre merkezli banka UBS, ticaretteki gerilimlerin ve dün açıklanan 2. çeyrek verilerinin ardından Çin için 2018 ve 2019 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Daha önce yüzde 6.6 olarak tahmin ettiği Çin 2018 GSYH büyüme oranını yüzde 6.5'e çeken UBS, 2019 beklentisini de yüzde 6.4'ten yüzde 6.2'ye indirdi.
UBS, büyüme tahminlerini düşürmesine neden olarak zayıf ihracatı işaret etti ve yurt içi yatırımların bu zayıflığın bir kısmını telafi edebileceğini ancak tamamını gideremeyeceğini vurguladı.

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