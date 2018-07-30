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UBS: ABD-Çin ticaret savaşı S&P 500 endeksini yüzde 21.3 düşürebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz () – İsviçre merkezli banka UBS, ABD ve Çin’in tam bir ticaret savaşına girmesinin S&P 500 endeksinin yüzde 20’sini silebileceğini öngördü. Banka analistleri Cuma günü varlık yatırımcılarının...

UBS: ABD-Çin ticaret savaşı S&P 500 endeksini yüzde 21.3 düşürebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz () – İsviçre merkezli banka UBS, ABD ve Çin’in tam bir ticaret savaşına girmesinin S&P 500 endeksinin yüzde 20’sini silebileceğini öngördü.

Banka analistleri Cuma günü varlık yatırımcılarının böyle bir senaryoya hazırlanmadıklarına vurgu yaparak uyarısında bunun ABD-AB liderlerinin son açıklamarından kaynaklandığını söyledi.

Bankadan yayınlanan notta şu uyarılar yapıldı:

“Yatırımcılar Çin ve ABD arasındaki gerilim tam bir ticaret savaşına dönüştüğü durumda küresel hisse piyasalarında sert düşüşlere tanık olabilir.

“S&P 500 şirketlerinin karları böyle bir durumda yüzde 14.6 erir.

“ABD büyümesi 245 baz puan ve küresel büyüme 108.5 puan daha düşük gerçekleşir.

“Böyle bir ticaret savaşının ikincil derecede sonuçları da olur.

“Çin’de faaliyet gösteren ABD’li çok uluslu şirketlerin Çin’in misillemesine maruz kaldığı durumda bu ikincil sonuçlar daha da büyük olur.

“Şirket değerleri açısından da ek bir yüzde 9.1 düşüşle Wall Street endeksinin toplam değeri yüzde 21.3 azalabilir.”

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