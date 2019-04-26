Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Uber halka arzda 8-10 milyar dolar gelir hedefliyor

İstanbul, 26 Nisan () - ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, planlanan halka arzda 8 ile 10 milyar dolar arasında gelir hedefliyor. The Star'ın "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Mayıs ayı içinde New...

Uber halka arzda 8-10 milyar dolar gelir hedefliyor

İstanbul, 26 Nisan () - ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, planlanan halka arzda 8 ile 10 milyar dolar arasında gelir hedefliyor.
The Star'ın "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Mayıs ayı içinde New York Borsası'nda halka arz planlayan Uber hedeflediği piyasa değerini de aşağı çekti.
Buna göre, halka arzda 48-55 dolar aralığında bir fiyat ile teklif toplaması beklenen Uber'in bu fiyat aralığını 44-50 dolara çekti. Bu, Uber'in 90-100 milyar dolar yerine 80-90 milyar dolar aralığında bir piyasa değeri hedeflediği anlamına geliyor. Uber, bu fiyat aralığında yapacağı halka arz ile 8-10 milyar dolar arasında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
Halka arza liderlik eden Morgan Stanley ve Goldman Sachs Group, geçen yıl yaptıkları açıklaalarda Uber için en yüksek değerin 120 milyar dolar olabileceğini ifade etmişlerdi. Halka arza Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yanı sıra Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup ve Allen & Company aracılık ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328