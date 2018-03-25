Uber Güneydoğu Asya’daki işletmesini satıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Mart () – ABD merkezli uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber’in Güneydoğu Asya’daki işletmesini bölgedeki en büyük rakibi Grab’e satacağı duyuruldu.

Uber’in ayrıca bu satışla toplam anlaşmadan yüzde 30’luk bir pay elde edeceği söylenirken, Reuters’ta yer alan habere göre söz konusu anlaşmanın resmi açıklamasının Uber ve Grab tarafından Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.