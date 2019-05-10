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Uber CEO: Arzda hisse başına 45 dolar belirsizliği yansıtıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, firmanın halka arzında hisse başına 45 dolarlık fiyatlamanın, hisse senedi piyasalarındaki belirsizliği yansıttığını söyledi. CNBC’ye konuşan Khosrowshahi, Uberin...

Uber CEO: Arzda hisse başına 45 dolar belirsizliği yansıtıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, firmanın halka arzında hisse başına 45 dolarlık fiyatlamanın, hisse senedi piyasalarındaki belirsizliği yansıttığını söyledi.
CNBC’ye konuşan Khosrowshahi, Uberin halka arzına güvendiğini ve firmanın önünde “karlı bir yol” olduğunu söyledi.
Khosrowshahi, Uber hisselerinin halka arz fiyatından daha yüksek bir düzeyde istikrara ulaşması halinde memnun olacağını belirtti ve Uber’in uzun vadeli başarıyı hedeflediğini söyledi.
Khosrowshahi, rakipleri olan Lyft’in halka arzının Uber’den daha erken gerçekleştirilmesinin firmasının elini güçlendirdiğini söyledi ve Lyft ile olan rekabetlerinin iki firmayı da gelişmeye ittiğini belirtti.

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