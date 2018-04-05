TZOB/Bayraktar: Traktör sayısında Manisa birinci

İstanbul, 5 Nisan () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında lider Manisa’nın ilk sıradaki yerini koruduğunu söyledi ve “Traktör sayısında, 87 bin 535 adetle Manisa birinci, 87 bin 132 adetle Konya ikinci sırada yer aldı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Şubat ayında traktör sayısında 64 bin 354 adetle İzmir’in üçüncü, 63 bin 367 adetle Bursa’nın dördüncü, 62 bin 750 adetle Balıkesir’in beşinci, 54 bin 667 adetle Ankara’nın altıncı, 51 bin 952 adetle Adana’nın yedinci, 51 bin 105 adetle Samsun’un sekizinci, 50 bin 308 adetle Denizli’nin dokuzuncu, 47 bin 175 adetle Antalya’nın onuncu olduğunu söyledi.

Şemsi Bayraktar, Şubat 2018 itibarıyla bu illeri, 46 bin 307 ile Aydın, 42 bin 250 ile Afyonkarahisar, 41 bin 259 ile Tokat, 39 bin 991 ile Çorum, 38 bin 843 ile Sakarya, 37 bin 702 ile Şanlıurfa, 34 bin 385 ile Mersin, 33 bin 817 ile Gaziantep, 33 bin 485 ile Kütahya, 33 bin 382 ile Çanakkale, 32 bin 812 ile Yozgat, 31 bin 995 ile Muğla, 31 bin 982 ile Sivas, 31 bin 735 ile Edirne, 30 bin 248 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Şubat ayında, Kastamonu’da 29 bin 691, Kayseri’de 29 bin 168 Diyarbakır’da 24 bin 246, Malatya’da 23 bin 867, İstanbul’da 23 bin 289, Eskişehir’de 23 bin 3, Hatay’da 22 bin 607, Isparta’da 22 bin 149, Burdur’da 21 bin 878, Bolu’da 21 bin 289, Nevşehir’de 21 bin 218, Kahramanmaraş’ta 21 bin 195, Amasya’da 20 bin 720, Kırklareli’nde 20 bin 587 traktör bulunduğunu duyurdu.

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 659, Erzurum’da 19 bin 603, Aksaray’da 19 bin 72, Uşak’ta 18 bin 922, Adıyaman’da 17 bin 222, Niğde’de 17 bin 189, Kocaeli’nde 17 bin 19, Osmaniye’de 16 bin 680, Çankırı’da 13 bin 777, Muş’ta 12 bin 404, Kırşehir’de 11 bin 978, Düzce’de 11 bin 649, Karaman’da 11 bin 648, Mardin’de 11 bin 90, Bilecik’te 10 bin 752, Ardahan’da 10 bin 586, Elazığ’da 10 bin 411 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9,619, Kırıkkale’de 9,345, Van’da 9,167, Sinop’ta 8,900, Ağrı’da 8,688, Erzincan’da 7,246, Kilis’te 6,102, Batman’da 5,885, Karabük’te 5,717, Bartın’da 5,453, Iğdır’da 4, 696, Bitlis’te 3, 905, Gümüşhane’de 3,653, Giresun’da 3,238, Bayburt’ta 3,124, Siirt’te 3,61 Yalova’da 2,982, Şırnak’ta 2,932, Ordu’da 2,516, Tunceli’de 1,674, Artvin’de 1,428, Bingöl’de 1,175, Hakkari’de 1,025 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 307, Rize’de 82 adede kadar düşüyor.”

Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2018 Şubat ayı itibarıyla 4,363 artışla 1 milyon 842 bin 663’den 1 milyon 847 bin 26’ya ulaştığını bildiren Bayraktar, “Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 306, yıllıkta 3,375 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında İzmir 249 adetle ikinci, Aydın 212 adetle üçüncü, Konya 188 adetle dördüncü, Gaziantep 163 ile beşinci, Muğla 152 adetle altıncı, Antalya ve Balıkesir 145’er adetle yedinci, Ankara 144 ile dokuzuncu, Şanlıurfa 120 ile onuncu, Bursa 104 ile onbirinci oldu. Yıllık artışta Manisa’yı, 3,192 adetle Konya, 2,698 ile İzmir, 2,540 ile Aydın, 2,206 ile Ankara, 2,194 ile Bursa, 2,157 ile Gaziantep, 2,039 ile Denizli, 1,872 ile Antalya, 1,802 ile Sakarya izledi” dedi.

Şubat ayında traktör sayısını 152 adet artırarak 31 bin 843 adetten 31 bin 995 adede ulaştıran Muğla’nın, traktör sayısını 11 adet artışla 31 bin 971 adetten 31 bin 982’ye yükselten Sivas’ı geride bırakarak 22’nci sıraya çıktığını belirten Bayraktar, Şubat ayında Bingöl’de traktör sayısının üç adet azalarak 1178’den 1175’e indiğine de dikkati çekti.