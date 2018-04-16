TZOB/Bayraktar: Tarım Ocak'ta beş milyona yakın istihdam sağladı

İstanbul, 16 Nisan () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın kış aylarında dahi istihdamdaki önemini koruduğunu bildirerek, “Tarım, Ocak ayında 4 milyon 963 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1.9 puan düşürdü” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ocak ayında tarımda istidamın, geçen yıl Ocak ayına göre 70 bin kişi arttığını ve 2017 yılı Ocak ayında 4 milyon 893 bin olan tarımda istihdamın, bu yıl Ocak ayında 4 milyon 963 bine yükseldiğine dikkat çekti.

Ocak ayında 28 milyon 29 bin olan toplam istihdamın yüzde 17.7’sinin tarımın karşıladığına, bu rakamın geçen Ocak ayında yüzde 18.3, bu yılın Temmuz, Ağustos aylarında yüzde 20.7, Eylül ayında yüzde 20.3, Ekim ayında yüzde 19.3, Kasım ayında yüzde 18.6, Aralık ayında yüzde 18.3 olduğunu bildiren Bayraktar, 2017 Ocak ayında 26 milyon 672 bin olan toplam istihdamın da bir yıllık sürede 1 milyon 357 bin kişi arttığına işaret etti.

Şemsi Bayraktar, Ocak ayında tarımda 2 milyon 848 bin erkek ve 2 milyon 115 bin kadının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin yüzde 14.8’inin, kadınların yüzde 24.2’sinin tarımda çalıştığını, tarımın işsizliğin geri çektiğini belirten Bayraktar, Ocak ayında tarımın kadınlarda işsizliği 3.5 puan düşürerek yüzde 16.9’dan yüzde 13.4’e, erkeklerde 1.3 puan düşürerek yüzde 10.9’dan yüzde 9.6’ya, toplamda işsizliği 1.9 puan düşürerek yüzde 12.7’den yüzde 10.8’e indirdiğini belirtti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımda istihdamın her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaştığını, Eylül ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını, Ocak-Şubat aylarında en alt düzeye indiğini hatırlattı.