TZOB/Bayraktar: Tarım Mart'ta işsizliği 1.8 puan düşürdü

İstanbul, 18 Haziran () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın istihdama olan katkısının sürdüğüne dikkat çekerek, “Tarım, Mart ayında beş milyon 58 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1.8 puan düşürdü” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Mart ayında tarımda istidamın, geçen yıl Mart ayına göre 27 bin kişi azalmasına rağmen, istihdamdaki payının hala çok önemli olduğunu belirtti.

2018 yılı Mart ayında beş milyon 85 bin olan tarımda istihdamın, bu yıl Mart ayında beş milyon 58 bine gerilediğini söyleyen Bayraktar, Mart ayında tarımdaki istihdamın, Şubat ayına göre 75 bin kişi arttığını belirtti.

Bayraktar, tarımın Mayıs ayında beş milyon 577 bin, Haziran ayında beş milyon 757 bin, Temmuz ayında altı milyon 21 bin, Ağustos ayında beş milyon 953 bin, Eylül ayında beş milyon 854 bin, Ekim ayında beş milyon 534 bin, Kasım ayında beş milyon 297 bin, Aralık ayında beş milyon 170 bin, Ocak ayında dört milyon 963 bin, Şubat ayında dört milyon 983 bin kişiye istihdam sağladığını hatırlattı.

TZOB Başkanı Mart ayında 28 milyon 499 bin kişi olan toplam istihdamın yüzde 17,7’sini tarımın karşıladığına, bu rakamın geçen geçen yılın Temmuz, Ağustos aylarında yüzde 20.7, Eylül ayında yüzde 20.3, Ekim ayında yüzde 19.3, Kasım ayında yüzde 18.6, Aralık ayında yüzde 18.3, bu yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında yüzde 17.7 olduğunu bildiren Bayraktar, 2017 Mart ayında 27 milyon 489 olan toplam istihdamın da bir yıllık sürede bir milyon 10 bin kişi arttığına dikkati çekti.

Bayraktar, tarımın istihdamda yüzde 17.7, sanayinin yüzde 19.7 pay aldığını, inşaatın payının yüzde 7.3’de kaldığını, istihdamda en büyük payın yüzde 55.3 ile hizmetlerde olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Mart ayında tarımda iki milyon 864 bin erkek, iki milyon 194 bin kadının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin yüzde 14.6’sının, kadınların yüzde 24.7’sinin tarımda çalıştığını, tarımın işsizliğin geri çektiğini belirten Bayraktar, Mart ayında tarımın kadınlarda işsizliği 3.4 puan düşürerek yüzde 16.3’den yüzde 12.9’a, erkeklerde 1.1 puan düşürerek yüzde 9.9’dan yüzde 8.8’e, toplamda işsizliği 1.8 puan düşürerek yüzde 11.9’dan yüzde 10.1’e indirdiğini belirtti.