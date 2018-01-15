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TZOB/Bayraktar: Tarım Ekim döneminde ayında işsizliği iki puan düşürdü

İstanbul, 15 Ocak () – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın, istihdam açısından da vazgeçilmezliğini koruduğunun altını çizerek, “Tarım, Ekim döneminde beş milyon 534 bin kişiye istihdam sağladı,...

TZOB/Bayraktar: Tarım Ekim döneminde ayında işsizliği iki puan düşürdü

İstanbul, 15 Ocak () – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın, istihdam açısından da vazgeçilmezliğini koruduğunun altını çizerek, “Tarım, Ekim döneminde beş milyon 534 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği iki puan düşürdü” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Ekim ayında tarımda istidamın, 2016 yılının Ekim ayına göre 229 bin kişi arttığını, 2016 yılı Ekim ayında beş milyon 305 bin olan tarımda istihdamın, 2017 yılı Ekim ayında beş milyon 534 bine yükseldiğini duyurdu.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın Mayıs ayında beş milyon 577 bin, Haziran ayında beş milyon 757 bin, Temmuz ayında altı milyon 21 bin, Ağustos ayında beş milyon 953 bin, Eylül ayında beş milyon 854 bin istihdam sağladığını hatırlattı.
Şemsi Bayraktar, sanayiden Temmuz ayında 658 bin, Ağustos ayında 516 bin, Eylül ayında 433 bin kişi daha fazla istihdam sağlayan tarımın, tarımsal faaliyetlerin azaldığı Ekim ayında da sanayiden 64 bin kişi daha fazla istihdam yarattığını, saniyedeki istihdamın beş milyon 470 bin kişide kaldığını vurguladı.
Bayraktar, tarımın istihdamda yüzde 19.3, sanayinin yüzde 19.1 pay aldığını, inşaatın payının yüzde 7.6’da kaldığını, istihdamda en büyük payın yüzde 54 ile hizmetlerde olduğunu söyledi.
Şemsi Bayraktar, 2017 Ekim ayında tarımda iki milyon 981 bin erkek ve iki milyon 554 bin kadının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin yüzde 15.1’inin, kadınların yüzde 28.6’sının tarımda çalıştığını, tarımın işsizliği aşağıya çeken en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Ekim ayında tarımın kadınlarda işsizliği 4.4 puan düşürerek yüzde 18.4’den yüzde 14’e, erkeklerde 1.2 puan düşürerek yüzde 9.7’den yüzde 8.5’e, toplamda işsizliği iki puan düşürerek yüzde 12.3’den yüzde 10.3’e indirdiğinin altını çizdi.

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