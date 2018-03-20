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TZOB/Bayraktar: Ormanlar yaşam için vazgeçilmezdir

İstanbul, 20 Mart () -  Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, iklim ve su rejimini düzenleyen, erozyonu ve çevre kirliliğini önleyen, ekolojik...

TZOB/Bayraktar: Ormanlar yaşam için vazgeçilmezdir

İstanbul, 20 Mart () -  Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, iklim ve su rejimini düzenleyen, erozyonu ve çevre kirliliğini önleyen, ekolojik dengeyi koruyan ormanların yaşam için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Bayraktar, ülke topraklarının yüzde 28.6’sı, 22.3 milyon hektarının orman arazisinden oluştuğunu, bu alanın 19.6 milyon hektarının koru, 2.7 milyon hektarının ise baltalık orman niteliği taşıdığını belirtti. Şemsi Bayraktar, toplam orman alanının üçte birine yakının Antalya, Kastamonu, Mersin, Muğla, Balıkesir, Kütahya, Denizli, Adana, Manisa ve Bolu illerinde yer aldığını vurguladı.
Ormanların, sahip oldukları biyolojik çeşitlilik dolayısıyla dünyadaki en değerli ekosistem olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “Su rejimini düzenleyen, erozyonu ve çevre kirliliğini önleyen, ekolojik dengeyi koruyan ormanların yaşam için vazgeçilmezdir. Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayıca tarım arazilerimiz ile çayır mera alanlarımız sellerden büyük zarar görmektedir. Ormanlar toprak erozyonunu önlediği gibi tarım arazilerinin, çayır ve meraların sellerden zarar görmesine mani olmaktadır. Orman varlığımızın artırılması, orman tahribatlarının önüne geçilmesi şüphesiz çok önem arz etmektedir. Erozyonla biriken toprak da baraj rezervuar hacminde önemli kayıplara neden olmakta, barajların ekonomik ömrünü kısaltmaktadır. Barajların ömürlerinin uzaması havza içindeki orman, çayır ve meraların gelişmesiyle mümkündür” dedi.
Ağaçlandırma çalışmaları ve ormanların korunmasının çok önemli bir konu olduğunu belirten Bayraktar, “Ziraat Odaları olarak biz de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. 2012 yılında Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile protokol imzaladık. Söz konusu protokol kapsamında 81 ilde Ziraat Odalarımız ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır” dedi.

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