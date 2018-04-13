Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

TZOB/Bayraktar: Kanatlı sektöründe üretim artışı sürüyor

İstanbul, 13 Nisan () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe üretimdeki artış sürürken, ihracatta azalma yaşandığını söyledi ve ekledi, “Şubat ayında üretim, geçen yılın aynı...

TZOB/Bayraktar: Kanatlı sektöründe üretim artışı sürüyor

İstanbul, 13 Nisan () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe üretimdeki artış sürürken, ihracatta azalma yaşandığını söyledi ve ekledi, “Şubat ayında üretim, geçen yılın aynı ayına göre, tavuk etinde yüzde 7.8, hindi etinde yüzde 91.9, tavuk yumurtasında yüzde 3.7 arttı”
TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, aylık üretimin Şubat ayında tavuk etinde 154 bin 523 tondan 166 bin 590 tona, hindi etinde 2 bin 422 tondan 4 bin 647 tona, tavuk yumurtasında 1 milyar 517 milyon 686 bin adetten bir milyar 573 milyon 903 bin adede çıktığını belirtti.
Bayraktar, Şubat ayı itibarıyla yıllık üretim, tavuk yumurtasında 19.4 milyar adedi, tavuk etinde 2.16 milyon tona, hindi etinde 57 bin tonu aştığını vurgulayarak şöyle konuştu:
 “2018 yılı Ocak ayına iyi başlayan yumurta ihracatı, Şubat’ta yüzde 24 düşerken, aynı şekilde kanatlı eti ihracatı da yüzde 5.6 azaldı. Yılın ilk ayında ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde yüzde 30.2, yumurta ve yumurta ürünlerinde yüzde 17.7 artmıştı.
“2017 yılı Şubat ayında 41 milyon 820 bin 131 dolar olan tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı, bu yılın Şubat ayında 31 milyon 774 bin 694 dolara gerildi. Kanatlı eti ve ürünlerinde ise aynı aylar itibarıyla ihracat 36 milyon 238 bin 835 dolardan 34 milyon 216 bin 771 dolara indi.
“Yılın ilk iki ayı itibarıyla kanatlı eti ve ürünleri ihracatı yüzde 11 artarak 75 milyon 151 bin 218 dolara çıkarken, tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı ise yüzde 6 azalarak 69 milyon 266 bin 346 dolara geriledi.
“Yüksek kapasiteli, teknolojide en üst düzeye çıkmış olan kanatlı sektöründe üreticilerimiz para kazanamıyor.
“Kümeslerde ısıtmada kullanılan kömür fiyatları 1-1,5 ayda önemli oranda zamlandı. İthal kömürler 600 lira iken şu an 800-850 liraya alınabiliyor, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin sattığı tahsisli kömür fiyatlarının tonu da 400 - 450 liradan 550 - 600 liraya çıktı.
“En önemli üretici maliyetlerinden biri olan elektrik fiyatlarına zam geldi. Üreticiler, 2017 yılı Nisan ayında vergiler dahil elektriğin kilovatına 40.51 kuruş ödüyordu. Nisan ayında bu rakam yüzde 11.65 artışla 45.23 kuruşa çıktı.”
Girdilere gelen zamlara karşılık üreticinin elde ettiği gelirin de sürdürülebilir olmadığını belirten Bayraktar, “1.,5 milyon lira yatırım yaparak 25 bin baş kapasiteli broiler (et tavuğu) kümesi kuran bir üretici, bütün masrafları düştükten sonra ayda sadece üç bin lira kazanabiliyor. Ekstra çıkan, tamirat ve diğer masrafları hesaba kattığımızda bu kazanç daha da aşağılara iniyor. Üreticilerimize bu hususlar dikkate alınarak üretimi sürdürebileceği bir kazanç sağlanması elzemdir” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314