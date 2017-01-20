TZOB: Yağlı tohuma yılda 3.5 milyar dolar ödüyoruz

Ankara, 20 Ocak () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke tarımının en önemli sorunlarından birinin yağlı tohumlar olduğunu bildirerek, “Kullandığımız bitkisel yağın dörtte birini ancak üretebiliyoruz. Yağlı tohuma yılda 3.5 milyar dolar ödüyoruz” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bitkisel yağ üretiminin temel hammaddesi olan yağlı tohum üretimini hızla artırması ve bu alandaki açığı kapatması gerektiğini belirtti. Yağlı tohumların kırma aşamasının ardından kabuklarından ayrıldıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek ham yağ ve küspe olarak ikiye ayrıldığını belirten Bayraktar, küspenin, hayvan yemi olarak kullanılırken; ham yağın, rafine edilerek sofralık bitkisel yağa dönüştürüldüğünü söyledi. Bayraktar, ham yağın ayrıca gıda sanayi, biyodizel üretimi ile sabun ve boya gibi diğer sanayi dallarında da kullanıldığını ekledi. Dünya genelinde üretim miktarlarına bakıldığında en fazla üretilen yağlı tohumların soya fasulyesi, kolza (kanola), pamuk tohumu, ayçiçeği, yerfıstığı ve palm çekirdeği olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Dünya yağlı tohum üretiminde 337.85 milyon tonla soya fasulyesi ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin yağlı tohum üretimi ise 2016 yılında, 3 milyon 481 bin tonu ancak buldu” dedi. Palm yağının gıda sanayinde ağırlıklı olarak margarin üretiminde, unlu mamuller, pasta, çikolata, dondurma ve benzeri ürünlerde, kızartmalık yağ olarak restoranlarda yaygın olarak tüketildiğini belirten Bayraktar, “kozmetik sektöründe de şampuan, sabun, cilt losyonları gibi ürünlerin üretiminde de palm yağı kullanılmaktadır” dedi. Dünya sıvı yağ üretiminin yüzde 34.5’ini palm yağının oluşturmasının dünyada oldukça fazla kullanılan bir ürün olduğunu gösterdiğini belirten Bayraktar, 2016 yılında üretilen 64 milyon 500 bin ton palm yağının 47 milyon 485 bin tonunun ihraç edildiğini, son 5 yılda dünya palm yağı üretiminin yüzde 14.4 arttığını belirtti. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği verilerine göre, 2015 yılında bitkisel yağ kullanımının 2 milyon 769 bin ton olarak gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, son günlerde palm yağı üzerinde basında tartışmalar devam ederken ülke için asıl sorunun bitkisel yağ kullanımının genel olarak ithalata dayanması olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Türkiye toplam bitkisel yağ kullanımında ayçiçeği 1 milyon 418 bin tonla ilk sırada yer almakta, 710 bin ton kullanım ile palm yağı ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye son yıllarda yağlı tohumlar üretimini ve ihracatını artırsa da halen önemli düzeyde ithalata devam etmektedir. 2015 yılında toplam 2 milyon 854 bin ton olan bitkisel yağ kullanımının yüzde 26.4’ü ülkemizde üretilen yağlı tohumlardan, kalan yüzde 73.6’sı ithal ürünlerle karşılanmaktadır. Ocak-Kasım dönemleri itibarıyla 2015’te 3 milyar 176 milyon, 2016’da 3 milyar 107 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. 2016 yılının Ocak-Kasım döneminde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında da 1 milyar 144 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Yağlı tohum ve türevlerinin ithalatı için 2015’de ödediğimiz döviz yıllık 3 milyar 540 milyon doları buluyor. Böyle devam ederse önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 35 milyar dolar ödeyeceğiz demektir. Bu, olağanüstü bir rakamdır. Hızla üretimi artırmamız, bu rakamı azaltmamız zorunludur.”