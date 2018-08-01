TZOB: Temmuz’da fiyatı en çok artan ürün yumurta

İstanbul,1 Ağustos () – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)’un belirlemelerine göre, Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette yüzde 26.67 ile yumurta, üreticide yüzde 3043 ile salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünler ise markette kuru soğan, üreticide nohut oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkı, en fazla yüzde 297.91 ile elmada yaşandı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, Temmuz ayında markette 15, üreticide 10 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü oldu, markette yedi, üreticide 11 üründe fiyat değişmedi.

Temmuz ayında market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık içi, zeytinyağı, süt, toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 38.65 ile en fazla kuru soğanda meydana geldiğini bildiren Bayraktar’ın verileri açıkladı;

“Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 33.17 ile havuç, yüzde 19.62 ile patates, yüzde 16.66 ile yeşil fasulye, yüzde 15.04 ile yoğurt, yüzde 15.03 ile kabak, yüzde 11.07 ile kuru fasulye, yüzde 8.35 ile nohut, yüzde 5.58 ile sivri biber, yüzde 5.29 ile karpuz, yüzde 5.14 ile yeşil soğan izledi.”

“Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 26.67 ile yumurtada görüldü. Yumurtadaki fiyat artışını yüzde 23.63 ile kiraz, yüzde 11.57 ile salatalık, yüzde 9.33 ile marul, yüzde 7.29 ile elma, yüzde 5.99 ile tavuk eti takip etti.”

Temmuz ayında üretici fiyatlarında, domates, patlıcan, maydanoz, kiraz, kuru fasulye, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, süt ve kabak fiyatında değişim olmazken, yüzde 56.83 azalışla fiyatı en fazla düşen ürünün nohut olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Nohuttaki fiyat düşüşünü yüzde 55 ile havuç, yüzde 39.29 ile patates, yüzde 28.08 ile kuru soğan, yüzde 17.76 ile yeşil mercimek, yüzde 14.29 ile yeşil soğan, yüzde 11.76 ile şeftali izledi.

“Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 30.43 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 20 ile sivri biber, yüzde 16.45 ile yumurta, yüzde 14.06 ile limon, yüzde 6.50 ile elma takip etti."

Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 297.91 ile en fazla elmada yaşandı. Fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 284.81, maydanozda yüzde 278.79, nohutta yüzde 274.72, kırmızı mercimekte yüzde 268.93, havuçta yüzde 258.15, kuru incirde yüzde 253.94, yeşil mercimekte yüzde 240.49 oldu.