TZOB: Tarımdaki küçülme, üretici fiyatlarının düşmesinden

Ankara, 5 Ocak () –Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün, 2016 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 6.2 küçüldüğüne dikkat çekti ve "Tarımdaki küçülme, üretimdeki düşüşünden kaynaklanmadı. Tahıl hariç, hem bitkisel üretim de hem hayvansal üretimdeki artış devam etti. Küçülmenin nedeni üretici fiyatlarının düşmesidir" dedi.

Birlik Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, tarımda 2016 yılını değerlendirdi, 2017 yılından beklentilere yer veren Bayraktar, insanın en temel ihtiyacı olan besine ulaşmanın son yıllarda gittikçe zorlaştığına dikkat çekti. Türk tarımının gerçekleştirdiği üretim, sağladığı istihdam, ihracatla ülke ekonomisindeki önemini koruduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları söyledi:

"Taımın 2016 Eylül ayı sonu itibarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı, 2015 yılında olduğu gibi yüzde 7.5 düzeyinde gerçekleşti. 2015’te yüzde 9.1 büyüyen tarım sektörü, bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 6.2 reel küçülme yaşadı. Burada dikkat çekici olan küçülmenin kaynağıdır. Tarımdaki küçülmenin temel nedeni, ihracatta yaşanan tıkanmalar ve çoğunlukla ihracattan kaynaklı iç piyasada görülen arz-talep dengesizliğinin üretici ürün fiyatlarını düşürmesi olarak görünüyor. Küçülme, tarımdaki üretim düşüşünden kaynaklanmadı. Tahıl hariç, hem bitkisel üretim de hem hayvansal üretimdeki artış devam etti. Hem sebzede hem de meyve üretiminde rekor kırıldı."

2016 yılı Aralık ayı sonunda, 2015 yılı Aralık ayı sonuna göre üreticide 34 ürünün 16’sında fiyat artışı, 18’inde ise fiyat düşüşü, marketlerde 38 ürünün 24’ünde fiyatlarda artma, 14’ünde azalma olduğunu vurgulayan Bayraktar, mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik gibi girdilerin tarımın önemli maliyet unsurları olduğuna dikkat çekti.

2017 yılı beklentileri

Üreticinin en önemli sorunlarından birinin fiyat ve gelir istikrarsızlığı olduğunu belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Ekonomik örgütlenme güçlü olmayınca tarımda üretim planlaması yapılamıyor, pazarlama sorunları çözülemiyor, üretici fiyatlarında fiyat ve dolayısıyla üreticide gelir istikrarı sağlanamıyor. Planlı ve talebe uygun üretim yapılamadığı için çiftçimiz ekeceği ürün hakkında doğru karar veremiyor. Ayrıca, örgütlenme yetersizliği nedeniyle, üretici ile tüketici arasında, tarla ile market arasında büyük fiyat farklılıkları oluşuyor; daha önce de belirttiğimiz gibi tarladan markete ürün fiyatları 5-6 kata kadar artıyorr."