TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Taş çekirdekli meyvelerden 5.6 milyar lira kazanıyoruz

Ankara, 27 Şubat () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, taş çekirdekliler olarak adlandırılan meyveler kayısı, kiraz, vişne, şeftali ve eriğin ülke ekonomisine 5.6 milyar lira kazandırdığına dikkat çekti ve bu ürünlerin üreticilerinin "korunması gerektiği" uyarısı yaptı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, taş çekirdekli meyvelerin ülke meyveciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu, değer olarak toplam meyve üretiminin yüzde 13.7’sini, toplam bitkisel üretimin yüzde 4.7’sini karşılayan 5 meyvede, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre, Türkiye’nin dünya üretiminin yüzde 6.3’ünü gerçekleştirdiğini vurguladı.

Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin dünya üretimlerinde kirazda yüzde 22.2; kayısıda yüzde 20.1; vişnede yüzde 12.7; şeftalide yüzde 3.1 ve erikte yüzde 2.6’sını gerçekleştirdiğini belirtti. Bu üretim hacimleriyle Türkiye’nin kayısı ve kiraz üretiminde 1’inci, vişnede 2’inci, şeftali ve erikte 6’ıncı sırada bulunduğunu dile getiren Bayraktar, “2015 yılında Türkiye,1 milyar 790.5 milyon liralık kayısı, 1 milyar 794.4 milyon liralık kiraz, 1 milyar 107.2 milyon liralık şeftali, 579.1 milyon liralık erik, 360.4 milyon liralık vişne üretti. 5 taş çekirdekli üründe toplam üretim, 5 milyar 631.6 milyon lirayı buldu” dedi.

Kuru kayısıda rakipsiz

Kuru kayısı ihracatında, Türkiye’nin dünyada açık ara ile birinci sırada olduğunun altını çizen Bayraktar, “Türkiye kuru kayısıda dünya ihracatının yüzde 80,6’sını elinde tutuyor. Kirazda Türkiye, dünya ihracatının yüzde 9,4’ünü, vişnede yüzde 0,4’ünü, şeftalide yüzde 1,1’ini, erikte yüzde 1,6’sını gerçekleştiriyor. Türkiye, taş çekirdekli bu beş üründe de net ihracatçıdır” dedi.

Taş çekirdekli meyvelerde besin değerinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu ürünlerle ilgili olarak yapılması gerekenleri anlatırken şunları söyledi:

“Kayısı üretiminde ilkbahar geç donları üretime darbe vuruyor. Bu donlardan etkilenmeyecek geç çiçeklenen çeşitlerle bahçe tesisi kurulması ve dona karşı tedbir alınması gerekiyor.

"Üreticilerimizin mağduriyete uğramamaları için sigortalarını yaptırmaları çok önemlidir. Kayısı, kiraz, vişne, şeftali, erik birim değeri yüksek ürünler. Türkiye’nin ve üreticinin çok önemli gelir kaynaklarıdır. Bu ürünlerde belli bir fiyat istikrarı sağlanmalı, çiftçi düzenli bir gelire kavuşmalıdır.

"Üreticinin zarar etmesi önlemelidir. Özellikle dünyayı kuru kayısıyla besleyen Türkiye’nin bu ürüne özel bir önem vermesi, kayısıda hastalığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 5 meyvede de ürün işlenmesinde, üretici sanayicinin insafına terk edilmemeli, üretici örgütlenmesi sağlanmalıdır.”