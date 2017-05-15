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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım, Şubat istihdamında 5 milyonu aştı…

Ankara, 15 Mayıs () – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda istihdamın, tarımsal faaliyetin en aza indiği aylardan biri olan Şubat’ta 5 milyonu aştığını bildirerek, “tarımda Şubat ayı istihdamı,...

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım, Şubat istihdamında 5 milyonu aştı…

Ankara, 15 Mayıs () – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda istihdamın, tarımsal faaliyetin en aza indiği aylardan biri olan Şubat’ta 5 milyonu aştığını bildirerek, “tarımda Şubat ayı istihdamı, geçen yılın 160 bin üzerine çıkarak 5 milyon 36 bine yükseldi” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 Şubat ayında 4 milyon 876 bin, geçen ay 4 milyon 893 bin olan tarımda istihdamın 2017 Şubat ayında 5 milyon 36 bine çıktığını belirtti. Şubat ayında 26 milyon 956 bin olan toplam istihdamın yüzde 18.7’sini tarımın karşıladığına, bu rakamın geçen Şubat ayında yüzde 18.4’de kaldığına dikkati çeken Bayraktar, 2017 Şubat ayında tarımda 2 milyon 881 bin erkek ve 2 milyon 155 bin kadının istihdam edildiğini bildirdi.
Erkeklerin yüzde 15.4’ünün, kadınların yüzde 26’sının tarımda çalıştığını, tarımın işsizliği bir panzehiri olarak önemli oranda aşağıya çektiğini vurgulayan Bayraktar, “Şubat ayında tarımın kadınlarda işsizliği 4.1 puan düşürerek yüzde 18.9’dan yüzde 14.8’e, erkeklerde 1.4 puan düşürerek yüzde 13.2’den yüzde 11.9’a, toplamda işsizliği 2.2 puan düşürerek yüzde 14.8’den yüzde 12.6’ya indirdiğini bildirdi.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, her yıl Mart ayının ikinci yarısından sonra tarımda istihdamın yoğunlaştığını, hasadın ardından azalmaya başladığını, Ocak-Şubat aylarında en düşük düzeye indiğini hatırlattı.
 

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