TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Küçükbaş hayvancılık ülkeye milyarlar kazandırır

Ankara, 19 Şubat () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, toplam hayvancılık içindeki payı, sığır eti ve sütü üretimindeki hızlı artış nedeniyle sürekli gerileyen küçükbaş hayvancılığın Türkiye’ye milyarlar kazandırabileceğini bildirdi.

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de tarımın lokomotif alanı hayvancılıkta, 2015 yılı itibariyle sütten ete, deriden bala, tiftikten kıla birçok üründen elde edilen değerin 55.7 milyar lirayı bulduğunu, ülkenin 2016 yılı itibarıyla 14.1 milyon sığır, 142 bin manda, 31 milyon koyun, 10.3 milyon keçi varlığına sahip olduğunu belirtti. Yıllık olarak 2016’da, 18.5 milyon ton süt, 1.17 milyon ton kırmızı et üretildiğini vurgulayan Bayraktar, son yıllarda tekrar artışa geçse de 2016 yılında hem koyun hem keçi sayısında azalma olduğunu, koyun ve keçi eti ile sütü üretiminde gerileme görüldüğü bilgisini verdi.

2016 yılında üretimin düştüğünü belirten Bayraktar, şunları açıklamasında şöyle dedi:

“Ülkemizin özellikle küçükbaşta çok büyük bir potansiyeli var. Anadolu’da çiftçimiz tarımı tanımlarken, ‘buğday ile koyun, gerisi oyun’ der. Bu topraklar tahıl ve küçükbaş hayvan yetiştirmeye çok uygun olan topraklardır.

Nitekim, 1980 yılında bu ülke 48.64 milyon merinos koyunu dahil koyun, 19.04 milyon da tiftik keçisi dahil keçi, toplamda 67 - 68 milyon koyun, keçi olarak küçükbaş hayvan varlığına sahipti. Halen 41,3 milyon olan küçükbaş hayvan sayısı 67-68 milyona ulaşabilir”

Veriler, 67-68 milyon baş koyun ve keçinin bu topraklarda beslenebileceğini gösteriyor. Bu da küçükbaş hayvan sayısının en azından üçte iki oranında artırılabilmesi demektir. 67-68 milyon baş koyun ve keçi sayısı, 2015 rakamlarını baz alırsak 86 bin ton daha fazla kırmızı et, 1 milyon 64 bin ton daha fazla süt üretmek anlamına gelir. Bunun üretici fiyatı olarak karşılığı ette yaklaşık 2 milyar lira, sütte 2.3 milyar lirayı bulmaktadır. Toplam ek üretici geliri 4.3 milyar lira olur. Bunun tüketici karşılığı çok daha büyük rakamlara ulaşır.

Ülkemizde kırmızı et açığının kapatılmasında küçükbaş hayvancılık en önemli alternatiftir. 1980’li yıllardaki küçükbaş hayvan varlığına yeniden sahip olmalıyız. Halen dünyada keçi sayısında 19’ncu, koyun sayısında 8’nci, keçi eti üretiminde 13’ncü, koyun eti üretiminde 4’ncü, keçi sütü üretiminde 8’nci, koyun sütü üretiminde 2’nci sırada yer alan ülkemiz, bu alanda rahatlıkla başa güreşebilir. Et ve süt verimliliğini de artırırsak, bu alanda hem ülkemiz çiftçisi hem de ülke ekonomimiz büyük katkı sağlar.”