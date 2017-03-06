Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Domates üreticileri korunmalı

Ankara, 6 Mart () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, domatesin tek başına ekonomiye 12 milyar 671 milyon liralık katkı yaptığını öne sürerek, “Bu kadar önemli bir sebzede, sorunlar en kısa zamanda...

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Domates üreticileri korunmalı

Ankara, 6 Mart () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, domatesin tek başına ekonomiye 12 milyar 671 milyon liralık katkı yaptığını öne sürerek, “Bu kadar önemli bir sebzede, sorunlar en kısa zamanda çözülmeli, üretimin devamı sağlanmalıdır” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, domatesin sebzeler içinde bir tekel gibi olduğunu, değerde toplam bitkisel üretimdeki payının yüzde 10.7’sini, toplam sebze üretimindeki payının ise yüzde 40’ı bulduğunu belirtti. Şemsi Bayraktar, 11.85 milyon tonluk üretimiyle Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından dördüncü sırada gelen ve dünya domates üretiminin yüzde 6.9’unu karşılayan Türkiye’nin ihracatta ise dördüncü sırada kaldığını vurguladı. Toplam sebze ihracatının yüzde 62’sinin domatesten oluştuğuna dikkati çeken Bayraktar, 6.2 milyon tonu bulan örtü altı sebze üretimindeki payının da yüzde 52.8’i bulduğunu bildirdi.
Domates ihracatında, Meksika, Hollanda ve İspanya’nın ardından dördüncü olan Türkiye’nin, dünya domates ihracatında aldığı payın yüzde 4.5’e ulaştığını belirten Bayraktar, şunları söyledi:
2006-2016 döneminde, domates ekim alanının yüzde 6.8 gerilediğini, buna karşın verimdeki yüzde 37.2’lik artışın üretime olumlu yansıdığını ve üretim rakamını yüzde 27.9 yükselttiğini bildiren Bayraktar, “Verim artıkça, Türkiye, üretim ve ihracatta dünyada daha üst sıralara tırmanacaktır. 2006-2016 döneminde salçalık domatesteki yüzde 36.6, sofralık domatesteki yüzde 24.1’lik artışın sebebi verimdeki yükselmedir” dedi.
Üretimi sürekli artan salçalık domateste yapılan sözleşmeli üretimde, sözleşmelerin sanayiciler tarafından tek taraflı hazırlanmasının üreticileri mağdur ettiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Sanayici yapılan sözleşmeye sadık kalmamakta, düşük fiyat vermekte, üreticinin ürününü almamaktadır. Sebze üretiminde karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi de hastalıklardır.
Üretimde teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak verimi artırmanın yolları aranmalı, birim maliyet düşürülerek, ihracatta da avantajlı bir konuma geçilmelidir.
Domates ve ürünleri üretim ve ihracatına verilen desteklere devam edilmeli ve sözleşmeli üretimde üreticinin mağduriyetini giderici tedbirler alınmalıdır. Sözleşmelerin Ziraat Odaları marifetiyle yapılmasının sağlanması gerekmektedir.” 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.