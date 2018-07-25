TZOB: Çiftçilerimiz yapılandırma için 31 Temmuz'a kadar başvurmalı

Elif Varan / İstanbul, 24 Temmuz () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, "Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Temmuz; çiftçilerimizin, borç yapılandırmalarından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018’e kadar başvurmaları gerekiyor" dedi.

Bayraktar, yasanın çiftçileri de ilgilendiren hükümler içerdiğini belirtti ve şöyle devam etti;

"Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenirse, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek."