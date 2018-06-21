TZOB: Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son gün 30 Haziran

Ahmet Erdem / İstanbul, 21 Haziran () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının "30 Haziran'da sona ereceği"ni anımsatarak, "Çiftçilerimizin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var" çağrısı yaptı.

Çiftçileri, "ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, düşük faizli kredi kullanamıyor" diye uyaran Bayraktar, "Tarım alanlarının ÇKS kayıtlarının yapılması, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmeleri için elzemdir" dedi ve ekledi:

"Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararları doğrultusunda, kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir."

"Çiftçilerimiz, 30 Haziran 2018 tarihinden sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri dışında yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapamayacak.

"Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesi işlemini, üretim yılının 15 Temmuz-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapabilecek.

"Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri de üretim yılı içinde yapılabilecek."

Bayraktar, ÇKS başvurularının, Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgeler ile tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapılabileceğini anımsattı.