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TZOB / Bayraktar: Tohum ve fidan desteğinde son üç gün

Ayşegül Acar / İstanbul, 26 Haziran () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tohum ve fide-fidan desteğinde son üç güne girildiğini bildirdi. Çiftçilerin, 29 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar...

TZOB / Bayraktar: Tohum ve fidan desteğinde son üç gün

Ayşegül Acar / İstanbul, 26 Haziran () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tohum ve fide-fidan desteğinde son üç güne girildiğini bildirdi.
Çiftçilerin, 29 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerektiğini belirten Bayraktar, “Çiftçilerimizin yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını son güne bırakmadan bir an önce yaptırmalarında fayda var” dedi.
Bayraktar, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğini dekarda, susam, kanola ve aspirde 4.0, tritikale, yulaf ve çavdarda 6.0, çeltikte 8.0, buğday ve arpada 8.5, yerfıstığı 15, nohut, kuru fasulye, mercimek ve soyada 20, korunga, fiğ, yem bezelyesinde 20, yoncada 30, patateste 80 lira olacağını söyledi.
Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteğinin ise dekarda, bodur ve yarı bodur meyve türlerinde standart olanlarda 100, sertifikalı olanlarda 400, sertifikalı çilek fidesinde 400, bağ ve nar hariç diğer meyve fidanlarında standartta 100, sertifikalıda 280 lira olacağını anımsattı.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ÇKS başvurularının, Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgeler ile tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.

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