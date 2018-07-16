TZOB / Bayraktar: Tarım istihdamdaki gücünü koruyor

Ayşegül Acar / İstanbul, 16 Temmuz () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladığına işaret ederek, "istihdamdaki gücünü koruduğunu" belirttiği tarımın işsizliği 1.8 puan düşürdüğünü vurguladı.

Bayraktar, Nisan döneminde tarımda istidamın, geçen yılın Nisan ayına göre 15 bin kişi azalmasına rağmen, istihdamdaki payının hala çok önemli olduğunu belirtti.

Nisan ayında 29 milyon 9 bin kişi olan toplam istihdamın yüzde 18.3’ünü tarımın karşıladığını belirten Bayraktar, geçen yıl Nisan ayında 28 milyon 157 olan toplam istihdamın da bir yıllık sürede 852 bin kişi arttığına dikkati çekti.

Bayraktar, tarımda istihdamın her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaştığını, Eylül ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını, Ocak-Şubat aylarında en alt düzeye indiğini hatırlatırken, Nisan ayında tarımda 2 milyon 953 bin erkek, 2 milyon 352 bin kadının istihdam edildiğini belirtti.

Bayraktar ayrıca erkeklerin yüzde 14.8’inin, kadınların yüzde 25.8’inin tarımda çalıştığını da sözlerine ekledi.