Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

TZOB / Bayraktar: Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı

Ayşegül Acar / İstanbul, 25 Haziran () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin "demokratik olgunlukla gerçekleştirildiğini" söyledi ve "Şimdi hızla seçim süreci...

TZOB / Bayraktar: Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı

Ayşegül Acar / İstanbul, 25 Haziran () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin "demokratik olgunlukla gerçekleştirildiğini" söyledi ve "Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı" çağrısı yaptı.
Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin bir açıklamasında şöyle dedi:
"Millet iradesi, büyük bir katılımla sandığa yansımış, örnek bir demokratik olgunlukla seçimler gerçekleştirilmiştir. Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke menfaatlerine odaklanmalıdır. İlk turda çoğunluğun oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Meclis'e girme başarısı gösteren 600 milletvekilini tebrik ediyorum."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325