TZOB Başkanı Bayraktar, Ramazan'da market fiyatlarındaki değişiklikleri açıkladı 

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının ilk yarısında markette 37, üreticide 29 ürünü takip ettiklerini bildirerek, "Markette 3 üründe fiyat değişmezken, 26 üründe fiyat artışı, 8 üründe fiyat azalışı, üreticide 9 üründe fiyat değişmezken, 15 üründe fiyat artışı, 5’inde ise fiyat azalışı görüldü" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 10 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Ramazan ayı boyunca piyasaların nabzını tutacaklarını ve yapılan çalışmaları paylaşıp, üretici ve tüketici fiyatlarını kamuoyunun dikkatine sunacaklarını söylediğini belirtti. Halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, kuru kayısı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatlarının değişmediğinin görüldüğünü bildiren Bayraktar, markette fiyat düşüşünün yüzde 7,35 ile en fazla kuru üzümde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kuru üzümdeki fiyat düşüşünü yüzde 7,06 ile kuru incir, yüzde 4,01 ile maydanoz, yüzde 3,92 ile domates, yüzde 3 ile kaşar peyniri, yüzde 2,77 ile fındık içi, yüzde 2,56 ile tereyağı, yüzde 1,17 ile salatalık izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 75,73 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 25,99 ile limon, yüzde 25,63 ile patates, yüzde 19,11 ile yeşil soğan, yüzde 18,89 ile kuru soğan, yüzde 16,41 ile sivri biber, yüzde 13,66 ile elma, yüzde 9,30 ile patlıcan, yüzde 8,28 ile tavuk eti, yüzde 5,98 ile beyaz peynir, yüzde 5,80 ile nohut, yüzde 4,30 ile yumurta, yüzde 3,94 ile kuru fasulye, yüzde 3,37 ile kabak, yüzde 3,06 ile kırmızı mercimek, yüzde 2,38 ile yeşil mercimek, yüzde 2,31 ile yoğurt, yüzde 2,29 ile kuzu eti, yüzde 2,19 süt, yüzde 1,62 ile pirinç, yüzde 1,24 ile dana eti, yüzde 1,21 ile mızır özü yağı, yüzde 1,14 ile marul, yüzde 0,92 ile Antep fıstığı, yüzde 0,91 ile ayçiçeği yağı, yüzde 0,77 ile çilek takip etti."

RAMAZAN AYININ İLK YARISINDA ÜRETİCİ FİYATLARI

Ramazan ayının ilk yarısında üretici fiyatlarında, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık içi fiyatında değişim olmazken, çileğin yüzde 13,10 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, “Çilekteki fiyat düşüşünü yüzde 11,11 ile domates, yüzde 8,20 ile salatalık, yüzde 7,14 ile kabak ve maydanoz izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 53,85 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 40 ile patates, 39,34 ile sivri biber, yüzde 26,32 ile kuru soğan, yüzde 22,22 ile limon, yüzde 14,46 ile patlıcan, yüzde 14,13 ile yeşil soğan, yüzde 9,09 ile kuru üzüm, yüzde 7,59 ile Antep fıstığı, yüzde 5,88 ile marul, yüzde 5,17 ile yumurta, yüzde 1,32 ile dana eti, yüzde 0,72 ile süt ve zeytinyağı, yüzde 0,15 ile kuzu eti takip etti" diye konuştu.

'ÜRETİCİ FİYATLARI MARKETLERE YANSIMADI'

Üretici fiyatlarının marketlere yansımadığını, Ramazan ayının ilk yarısında üreticide fiyatı yüzde 13,10 gerileyen çileğin tüketicide yüzde 0,77, üreticide fiyatı yüzde 7,14 düşen kabağın ise tüketicide yüzde 3,37 yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Fiyat domateste üreticide yüzde 11,11, salatalıkta yüzde 8,20, maydanozda yüzde 7,14 azalırken, tüketicide gerileme sırasıyla domateste yüzde 3,92, salatalıkta yüzde 1,17, maydanozda yüzde 4,10’da kalmıştır. Elma, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık içi fiyatı üreticide değişmezken, tüketicide elma fiyatı yüzde 13,66, nohut fiyatı yüzde 5,80, kuru fasulye fiyatı yüzde 3,94, kırmızı mercimek fiyatı yüzde 3,06, yeşil mercimek fiyatı yüzde 2,38, pirinç fiyatı yüzde 1,62 arttı. Kuru kayısı fiyatı üreticide olduğu gibi değişmedi. Sadece üreticide fiyatı değişmeyen kuru incir ve fındık içinde market fiyatında sırasıyla yüzde 7,06, yüzde 2,77 düşüş görüldü."

'PİRİNÇ VE TOZ ŞEKERDE DEĞİŞİM GÖRÜLMEDİ'

Geçen aya göre market fiyatlarında pirinç ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 13,86 ile en fazla kuru incirde yaşandığını bildiren Bayraktar, şunları söyledi:

“Kuru incirdeki fiyat düşüşünü yüzde 10,92 ile domates, yüzde 9,15 ile salatalık, yüzde 5,13 ile kabak, yüzde 5,03 ile kuru üzüm, yüzde 4,05 ile maydanoz izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 84,29 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 41,95 ile elma, yüzde 36,03 ile limon, yüzde 32,80 ile patlıcan, yüzde 23,76 ile kuru soğan, yüzde 19,42 ile yeşil soğan, yüzde 17,19 ile patates, yüzde 15,79 ile çilek, yüzde 15,08 ile tavuk eti, yüzde 6,74 ile nohut, yüzde 6,46 ile yumurta, yüzde 4,37 ile yeşil mercimek, yüzde 4,14 ile marul takip etti. Domatesteki fiyat düşüşünü, yüzde 15,15 ile salatalık, yüzde 13,10 ile çilek, yüzde 11,46 ile sivri biber, yüzde 10,34 ile kabak, yüzde 7,14 ile maydanoz izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 145,61 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 57,14 ile limon, yüzde 53,85 ile havuç, yüzde 45,45 ile kuru soğan, yüzde 39,71 ile patlıcan, yüzde 14,13 ile yeşil soğan, yüzde 14,02 ile yumurta, yüzde 11,11 ile kuru üzüm, yüzde 6,85 ile Antep fıstığı, yüzde 5,88 ile marul takip etti"

'EN FAZLA FİYAT ARTIŞI HAVUÇTA'

Ramazan öncesine göre üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının havuçta görüldüğünü, havucun yanı sıra patates, sivri biber, kuru soğan, limon, patlıcanda fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, sivri biber dışında bu ürünlerde aylık bazda da artış yaşandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Arzın depolardan sağlandığı havuçta piyasaya arz edilen ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyatlarda artış görüldü. Patateste ise artık yeni ürünün piyasalarda olması, Çukurova Bölgesi'nde verimde yaşanan düşüşle birlikte fiyatlarda artış meydana geldi. Kuru soğanda yeni ürünün piyasalarda olmasıyla birlikte fiyatlarda artış yaşandı. Limonda arz depolardan sağlanmakta olup, arzdaki daralma fiyatlara yansıdı. Patlıcanda da artan talebin yanı sıra hasat edilen ürün miktarının az olmasıyla birlikte fiyatlarda artış oldu. Üreticide fiyatı düşen ürünlere baktığımızda en fazla düşüş çilekte görüldü. Olgunlaşan ürünü elinde bekletme imkanı olmayan üreticinin bu durumunu fırsat bilen alıcıların düşük fiyattan alım yapması, fiyatlarda düşüşe neden oldu. Domates, salatalık, kabak gibi ürünlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle olgunlaşmanın hızlanmasıyla birlikte hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyatlara yansıdı.

Sivri biberde Ramazan öncesine göre artan taleple birlikte fiyatlar bir miktar artsa da, geçen aya göre fiyatlar geriledi."