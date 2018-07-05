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TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçimizin ecrimisil sorunu çözüldü

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hazine arazilerinde ecrimisil ödeyerek tarım yapan yüz binlerce çiftçinin sorununun çözüldüğünü belirterek, "Ecrimisil ödeyerek üretim yapan yüz binlerce çiftçimiz...

TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçimizin ecrimisil sorunu çözüldü
TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hazine arazilerinde ecrimisil ödeyerek tarım yapan yüz binlerce çiftçinin sorununun çözüldüğünü belirterek, "Ecrimisil ödeyerek üretim yapan yüz binlerce çiftçimiz desteklerden yararlanamıyordu. Başbakan Yıldırım’a ilettiğim çiftçimizin yılardır bekleyen ecrimisil sorunu, Başbakanımızın talimatıyla çözüldü" dedi.
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, uzun yıllardan bu yana Hazine arazilerinde yüz binlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olmadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadığını belirtti. Bayraktar, ÇKS’ye kayıt olmayan 8,57 milyon hektar arazinin yaklaşık yüzde 30’unu ecrimisil arazilerin oluşturduğunu vurguladı.
‘ÇİFTÇİLERİMİZ BU İMKÂNLARDAN YARARLANABİLECEK’
Şemsi Bayraktar, yıllardır Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin takibinde olan, kamu kurum ve kuruluşlarıyla defalarca yazışma yapılan ve hemen her platformda dile getirilen konunun Başbakan Binali Yıldırım’a iletildiğini, Yıldırım’ın talimatıyla da sorunun çözüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Hazineye ait arazilerini ecrimisil ödeyerek tarımsal amaçla geriye dönük en az 3 yıl kullandığı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce tespit edilen çiftçilerimiz, bu imkânlardan yararlanabilecekler. Çiftçilerimiz, Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabilecek, tarımsal desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarım sigortalarından yararlanabilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ürün teslim edebilecek, doğal afetlerden zarar görmeleri halinde düşük faizli kredilere yönelik borç ertelemelerinden de faydalanabilecek. Bu araziler için, çiftçilerimize, kira sözleşmesi yapmak şartıyla ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı da verildi. Çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde 10 yılın sonunda, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabilecekler."
Ayrıca Şemsi Bayraktar, çiftçilerin 18 Kasım 2018 tarihine kadar, Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerektiğini belirtti.

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