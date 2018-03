TZOB: 2.4 milyon kadın tarımda üretimin yarıdan fazlasını karşılıyor

İstanbul, 7 Mart () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın yükünü de kadınların çektiğini bildirerek, “Tarımda çalışan 2.4 milyona yakın kadın, ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimin de merkezinde yer alıyor. Tarımda üretimin yarıdan fazlasını karşılayan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın da belkemiğidir” dedi.

Şemsi Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her alanında olduğu gibi kadınların tarıma da büyük katkıları olduğunu belirtti. Bayraktar, son rakamlara göre, tarımda çalışan 5.3 milyon kişinin yüzde 45’ini kadınların oluşturduğunu, tarımda 2.38 milyon kadının üretimde yer aldığını vurguladı.

Buna rağmen, tarımda çalışan kadınların yüzde 93.7’sinin sigorta kaydı olmadan, yüzde 79.2’sinin ise herhangi bir ücret almadan çalıştığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Tarımda çalışan 2 milyon 382 bin kadının 1 milyon 887 bini ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. 260 bini kendi hesabına, 229 bini ücretli veya yevmiyeli olarak istihdam ediliyor. Tarımda işveren olarak bulunan kadın sayısı altı binde kalıyor. Ücretsiz aile işçilerinin 1 milyon 780 bininin, kendi hesabına çalışanların 249 bininin, ücretli veya yevmiyelilerin 199 bininin, işverenlerin ise dört bininin sigorta kaydı yok.

Kadınlar, sigortalı olmak yerine, primleri ödemekte güçlük çektikleri için eşleri üzerinden sağlık hizmeti alıyorlar.

“Kadın çiftçilerimizin koşullarını iyileştirmek, pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Tarımda çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanmalıdır. Çiftçilerimizin, 2018’de 25 olan prim ödeme gün sayısı, yeniden 2008’deki rakama 15 güne indirilmeli, çalıştıkları her yıl için 90 gün yıpranma payı ilave edilmelidir.

“Tarımda çiftçimiz, özellikle de üstlendikleri fonksiyonlar dolayısıyla kadın çiftçilerimiz eğitilmeden verimlilik sağlanamaz. Bu bilinçle ülke çapında ‘Kadın Çiftçi Eğitimi’ programını sürdürüyoruz."

2012 yılında Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan ‘Kadın Çiftçi Eğitim İşbirliği’ protokolü çerçevesinde son altı yılda 174 bin kadın çiftçiye eğitim verildiğini söyleyen Bayraktar, "Bu çerçevede kadın çiftçilere, sosyal güvenlik, kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ana eğitim konuları yanında, her türlü tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitim veriliyor" dedi.

Bayraktar, kadın çiftçilerin sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.