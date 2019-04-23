Twitter hisseleri iyimser bilançoyla yüzde 14 yükseldi

İstanbul, 23 Nisan () - Sosyal medya şirketi Twitter'ın hisseleri, gelirlerinin yüzde 18 arttığını gösteren iyimser bilanço verilerinin ardından, yüzde 14 artışla dokuz ayın en yüksek düzeyine tırmandı.

Twitter'ın, ağırlığı reklam satışlarına dayanan 2018 yılı gelirleri yüzde 18 artışla 787 milyon dolara yükseldi.

Bilanço verilerine göre, Twitter'ın günlük ortalama kulylanıcı sayısı da, bir önceki yıldaki 120 milyondan geçen yıl 134 milyon düzeyine yükseldi. Piyasanın açılışında, Twitter hisseleri yüzde 14.55 artarak 39.37 dolar ile, geçen yılın 26 Temmuz gününden sonraki en yüksek düzeye tırmandı.