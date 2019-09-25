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TVF/Sönmez: İş yapmadan önce birbirimizi tanımalıyız
Çin-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Semineri’nde konuşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Çin ve Türkiye’nin birlikle iş yapmaları için önce birbirlerini tanımaları gerektiğini söyledi. Çin ve Türkiye’nin...
EKONOMİ 25.09.2019, 18:36
Çin-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Semineri’nde konuşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Çin ve Türkiye’nin birlikle iş yapmaları için önce birbirlerini tanımaları gerektiğini söyledi.
Çin ve Türkiye’nin birbirini tanımadan, kültürlerini bilmeden iş yapma şansı olmadığını belirten Sönmez, “Sadece bir proje için finansman, bir iş için sermaye arıyoruz. Sadece bu amaçla gidersek hiçbir şey bulamayız, sadece ‘transaction’ üzerinden gideriz. Yani birinci, ikinci işlem yaparız sonra gerisi gelmeyebilir. Önemli olan o bölgeyi anlamak” dedi.
Çin’in kamu borcunun yüzde 50’nin altında olduğunu belirten Sönmez, “Borsa’daki şirketlerin toplam Market Cap’i yani değerleri, GSYH’nın yüzde 60’ı. Sadece şu çizdiğim haritadan Türkiye’ye dönelim, kabaca 750-850 milyar dolarlık bir ekonomiyiz, 10 bin dolar seviyesinde bir milli gelirimiz ama orada biraz patinaj yapıyoruz. Bunu yukarı atmamız lazım hızlı bir şekilde. Ekonomi’de tasarruf aşağılarda, olması gerekenin çok altında. Çin’in yarısı seviyesindeyiz. Kamu borcumuzu çok iyi yönetiyoruz, o anlamda bence çok başarılıyız. Son 15 yılın en büyük hikayelerinden biridir. Borsa’daki şirketlerin GSYH’ya oranı yüzde 30’larda. Çin’in yarısı seviyesindeyiz. Ben Çin’e şöyle bakıyorum, neler öğrenebiliriz? Neleri geliştirebiliriz? Bunları öğrenmek için dokunduğumuz noktaları arttırmamız lazım” dedi.
Görüntü Dökümü
- Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’in konuşmasından görüntüler
Çin ve Türkiye’nin birbirini tanımadan, kültürlerini bilmeden iş yapma şansı olmadığını belirten Sönmez, “Sadece bir proje için finansman, bir iş için sermaye arıyoruz. Sadece bu amaçla gidersek hiçbir şey bulamayız, sadece ‘transaction’ üzerinden gideriz. Yani birinci, ikinci işlem yaparız sonra gerisi gelmeyebilir. Önemli olan o bölgeyi anlamak” dedi.
Çin’in kamu borcunun yüzde 50’nin altında olduğunu belirten Sönmez, “Borsa’daki şirketlerin toplam Market Cap’i yani değerleri, GSYH’nın yüzde 60’ı. Sadece şu çizdiğim haritadan Türkiye’ye dönelim, kabaca 750-850 milyar dolarlık bir ekonomiyiz, 10 bin dolar seviyesinde bir milli gelirimiz ama orada biraz patinaj yapıyoruz. Bunu yukarı atmamız lazım hızlı bir şekilde. Ekonomi’de tasarruf aşağılarda, olması gerekenin çok altında. Çin’in yarısı seviyesindeyiz. Kamu borcumuzu çok iyi yönetiyoruz, o anlamda bence çok başarılıyız. Son 15 yılın en büyük hikayelerinden biridir. Borsa’daki şirketlerin GSYH’ya oranı yüzde 30’larda. Çin’in yarısı seviyesindeyiz. Ben Çin’e şöyle bakıyorum, neler öğrenebiliriz? Neleri geliştirebiliriz? Bunları öğrenmek için dokunduğumuz noktaları arttırmamız lazım” dedi.
Görüntü Dökümü
- Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’in konuşmasından görüntüler
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