Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Tütün ve alkol satış belge bedelleri artırıldı

İstanbul, 23 Aralık () - Tütün ürünleri ile alkollü içki açık veya perakende satış belgeleri için ödenecek bedeller, toptan satış belgeleri dışında, yüzde 3.8 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Tütün ve Alkol...

Tütün ve alkol satış belge bedelleri artırıldı

İstanbul, 23 Aralık () - Tütün ürünleri ile alkollü içki açık veya perakende satış belgeleri için ödenecek bedeller, toptan satış belgeleri dışında, yüzde 3.8 artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tebliğine göre, en yüksek zam tütün ürünü, alkollü içki ve etil alkol/metanol toptan satış belgeleri bedellerine geldi. Buna göre, 2016 yılında 3 bin 850 lira olan belge bedelleri yüzde 30 artışla 5,000 liraya çıktı.
Tütün ürünü, alkollü içki perakende satış belgeleri için ödenen bedeller; il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 255 liradan 265 liraya, ilçe merkezlerinde 175 liradan 185 liraya, belde veya köy gibi diğer mahallerde 60 liradan 65 liraya yükseltildi.
Tebliğ çerçevesinde açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1,045 liradan 1,085 liraya, ilçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 405 liradan 420 liraya çıkarıldı.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55