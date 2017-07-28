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Tüsoder'den sel ve dolu hasarlarının hızlı ödenmesi için öneriler

İstanbul, 28 Temmuz () - Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı Taner Çağatay, İstanbul'da yaşanan iklim felaketi sonrasında sigorta şirketlerinde büyük yoğunluk yaşandığına dikkat çekerek, hasar ödemelerinin hızlanması...

Tüsoder'den sel ve dolu hasarlarının hızlı ödenmesi için öneriler

İstanbul, 28 Temmuz () - Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı Taner Çağatay, İstanbul'da yaşanan iklim felaketi sonrasında sigorta şirketlerinde büyük yoğunluk yaşandığına dikkat çekerek, hasar ödemelerinin hızlanması için önerilerde bulundu.
Sigorta Brokeri Çağatay, artan yağışların ardından yaşanan dolu ve sel hasarlarının ödenmesi için öncelikle bu hasarların sigorta poliçelerinde olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği uyarısı yaptı.
Hasarların daha hızlı ve sağlıklı ödenmesi açısından, sigorta şirketlerinin uyarılarda  bulundiğuna işaret eden Çağatay, "Sigorta Şirketleri ve aracı kurumlar önemli bir yoğunluk yaşıyorlar" dedi ve şöyle açıkladı:
"Öncelikli olarak araçların kullanılır hale getirilmesi için araçların cam servislerinde camlarının değiştirilmesi, sonrasında sigorta şirketlerinin bildireceği göçük onarım servislerinden randevu alınarak kaporta hasarlarının giderilmesi olacaktır.
"Ayrıca zabıt tutanak tutturmaya gerek görülmemekte (sigorta şirketinizden teyit etmenizde yarar olup) beyan ile hasar başvuruları alınacaktır.
"Konut ve işyerleri hasarları için eksper atanarak tespit tazmin sürecimiz gerçekleştirilecektir."
Sözlerini, "Bizlere gelen sorulardan bir tanesi de trafik sigortası bu hasarı karşılar mı? Cevap elbette hayır…" diye sürdüren Çağatay, "Trafik sigortası sadece sürücülerin kusurlarından dolayı üçüncü şahıslara vereceği zararları karşılar" diye açıkladı:
Çağatay, bazı sigorta şirketlerinin brokerliklere gönderdiği e-mailde, sel ve toprak kayması teminatlarına İstanbul, Bartın, Zonguldak, Yalova, Düzce, Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesindeki birçok il için kısıtlama koyduklarına dikkat çekti ve ekledi:
"Sigortalı poliçesini alırken bu teminatların olup, olmadığını kontrol etmelidir. Bizlerin en büyük maddi yatırımımız evimiz ve aracımız olduğu için güvence altına alırken de teminatları çok iyi kontrol etmemiz gerekmektedir.
"Hükümet henüz bu hasarları doğal aft kapsamında ödeneceği ve hangi limitlerle ve şartlarla kapsayacağı konusunda bilgi verilmemiştir.
"Umarız Kasko ve konut poliçesi olmayanlar vatandaşlarımız için doğal afet kapsamında mağduriyetler karşılanır.
"Fakat en önemlisi vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olarak kendi ev ve araçlarını tercih ettikleri bir sigorta şirketinden güvence altına almalarıdır." (Fotoğraflı)

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