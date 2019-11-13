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TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte İŞ Var!” girişimcilik programı başvuruları başladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)’ın üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik programı “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!”ın 2020 dönemi başvuruları başladı. Her yıl binlerce girişimci adayının başvurduğu...

EKONOMİ 13.11.2019, 12:12
TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte İŞ Var!” girişimcilik programı başvuruları başladı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)’ın üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik programı “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!”ın 2020 dönemi başvuruları başladı.
Her yıl binlerce girişimci adayının başvurduğu programa, 9 Aralık’a kadar bugenclikteisvar.com üzerinden başvuru kabul edilecek.
TÜSİAD, Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik programının yeni dönem tanıtımını TÜSİAD Yönetim Kurulu ve ekosistem paydaşlarının katıldığı bir etkinlikle yaptı. Etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun gerçekleştirdi.
Coşkun, “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! sayesinde 2011 senesinden bu yana Türkiye’nin geleceği olan gençlerimize, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri, birçok faklı paydaşla etkileşim içinde olabilecekleri eşsiz bir platform sunuyor ve onların girişimcilik hayallerine ortak oluyoruz” dedi.
Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından beri düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programı ile üniversite öğrencisi girişimci adaylarına eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlanıyor.
Programa 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri ekipler halinde iş fikirleri ile başvurabiliyorlar. Programa her ekibin bir iş fikriyle, her kişinin de bir ekip ile başvurması bekleniyor. Program katılımcıları bu iş fikirleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. Değerlendirme sırasında iş fikrinin yaratacağı potansiyel etki başta olmak üzere, yenilikçi yaklaşımına ve uygulanabilirliğine bakılıyor.
Programa katılım koşulları şöyle:
"Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek.
"Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını geçmiş ve 30 yaşından gün almamış olmak.
"2 - 5 kişiden oluşan bir ekip oluşturmak.
"Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak."
Sisteme eklenen yönlendirici ve eğitici videolar girişimci adaylarının iş fikirlerini başvuru aşamasında geliştirmelerini sağlayacak.
TÜSİAD aynı zamanda sisteme eklediği yönlendirici ve eğitici videolarla girişimci adaylarının iş fikirlerini geliştirmelerini ve ekip yetkinliklerini artırmalarını amaçlıyor.
Girişimcilik programının 2020 ayağına katılmaya hak kazanan ekipler Ocak ortasında belli olacak. 2020 program katılımcıları öncelikle 11-15 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bir Girişimcilik Kampı’na katılacak. Kampın son günü iş fikirlerini TÜSİAD üyelerine sunacak olan ekiplerden 12 tanesi yarı finalist olarak belirlenecek ve birer TÜSİAD üyesiyle birlikte çalışma fırsatı elde edecek.
BASF'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen programın bu seneki finali ise 6 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. Sponsorları arasında Fiba Group, Mazars Denge, Allianz Türkiye, Eczacıbaşı Holding ve Gürsan Teknik’in de bulunduğu program kapsamında katılımcılara her yıl;
"Girişimcilik kaslarını geliştirecekleri kapsamlı bir kamp deneyimi,
"Ezberbozan startup ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı,
"İş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network,
"İş fikrini 150’yi aşkın Program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkânı,
"TÜSİAD Üyeleriyle en az 2 ay bire bir çalışma,
"İlk üç ekibe toplam 150.000₺ ödül kazanma,
"Yereldeki kuluçka imkanlarından yararlanma,
"TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün üyesi olarak TÜSİAD ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma fırsatları sunuluyor."

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