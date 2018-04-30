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TÜSİAD/Bilecik: 1 Mayıs'ın barış, güven ve dayanışma içinde geçmesini diliyoruz

İstanbul, 30 Nisan () - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yayınladığı yazılı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı ve “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün barış güven ve dayanışma içinde geçmesini...

TÜSİAD/Bilecik: 1 Mayıs'ın barış, güven ve dayanışma içinde geçmesini diliyoruz

İstanbul, 30 Nisan () - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yayınladığı yazılı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı ve “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün barış güven ve dayanışma içinde geçmesini diliyoruz” dedi.
Bilecik’in mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Çağdaş bir demokrasi ve refah içinde yaşayan bir topluma giden yolda, emeğe ve sosyal haklara verilen önem, temel bir göstergedir. Nitelikli çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çağdaş bir iş hayatının vazgeçilmezleridir.
“Bu alanlarda, paydaşların katılımı ile etkin bir sosyal diyalog içinde ilerlemeliyiz. Avrupa Birliği standartlarında bir iş hayatı, ülkemizin küresel rekabet gücünü yükseltecektir.
“Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan dijital dönüşüm ve yeni sanayi devrimi, çalışma hayatını da kökten değiştirmektedir. Bu değişim ikliminde, en değerli hazinemiz olan insan kaynağının yetenek ve becerilerine sürekli yatırımı esas alan bir kamu politikası ve özel sektör yaklaşımının hayata geçirilmesi, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında belirleyici bir unsur olacaktır.
“Ülkemizin özellikle Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında, sosyal politikalar ve çalışma ortamı açısından kaydettiği ilerlemelerin sürekliliğinin sağlanması, uluslararası rekabetin ve milli menfaatlerimizin bir gereğidir. Bu çerçevede, ilgili mevzuat uyumu başlıklarında ilerlemek, çalışma hayatımız ve toplumsal refahımız açısından çok olumlu etkiler yaratacaktır.
“1 Mayıs kutlamalarının özgürce ve güven içinde yaşanmasının sağlanması, ifade özgürlüğü ve demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, barış, güven ve dayanışma içinde geçmesini diliyoruz.”

 

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