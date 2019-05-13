TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı İstanbul’da düzenlenecek

İstanbul, 13 Mayıs () – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, 15 Mayıs Çarşamba günü Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu’nda yapılacak.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yapacak. Açılış konuşmalarından ardından düzenlenecek ekonomi konulu panel ve istişare bölümü basına kapalı olarak gerçekleşecek.