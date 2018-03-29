Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Hatay ve Reyhanlı’yı ziyaret edecek

İstanbul, 29 Mart () - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, 31 Mart tarihinde Hatay ve Reyhanlı’yı ziyaret edecek. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyette, TÜSİAD Yönetim Kurulu...

TÜSİAD Yönetim Kurulu Hatay ve Reyhanlı’yı ziyaret edecek

İstanbul, 29 Mart () - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, 31 Mart tarihinde Hatay ve Reyhanlı’yı ziyaret edecek.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyette, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası yer alacak.
TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, heyet Hatay ve Reyhanlı’da iş dünyası temsilcileri ile görüşüp, bölge ekonomisinin son durumu ile ilgili bilgi alacak. Ziyaret kapsamında Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ATSO Başkanı Hikmet Çinçin ile görüşmeler gerçekleştirilecek.
Reyhanlı’da Cilvegözü Sahra Hastanesi ve Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret edecek olan TÜSİAD heyeti, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu ile görüşecek.
TÜSİAD heyeti, ayrıca Reyhanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Suriyeli mülteciler ile biraraya gelecek, dernek çalışmaları hakkında bilgi alacak ve Reyhanlı'da Şehit Fatma Avlar’ın evine taziye ziyaretinde bulunacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314