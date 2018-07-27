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TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara’da temaslarda bulundu

Elif Varan / İstanbul, 27 Temmuz () - Türk Sanayici ve İş İnsanları (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti 26 Temmuz perşembe günü Ankara’da temaslarda bulundu. Heyet temaslar kapsamında...

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara’da temaslarda bulundu

Elif Varan / İstanbul, 27 Temmuz () - Türk Sanayici ve İş İnsanları (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti 26 Temmuz perşembe günü Ankara’da temaslarda bulundu.
Heyet temaslar kapsamında göreve yeni atanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Görüşmelerde Türk iş dünyasının gündemindeki konuların yanı sıra ilgili bakanlıkların çalışma alanları ile ilgili TÜSİAD önerileri paylaşıldı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik temaslar ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Göreve yeni atanan Sayın Bakanlarımıza başarılar diliyoruz. Temaslarımız çerçevesinde Sayın Bakanlarımızla son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik.
"Görüşmelerimizde, turizm çeşitliliği ve dijital araçlar kullanılarak turizm potansiyelimizin artırılması; elektrik, doğal gaz ve yenilenebilir enerji piyasalarının işleyişi yanı sıra enerjide teknoloji ve inovasyon; sanayinin dijital dönüşümü, TÜSİAD SD2 Programı; ulaştırma ve haberleşme altyapısı; eğitim alanında 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi kapsamında STEM+A, düşünme becerileri ve sosyal duygusal beceriler konularındaki çalışmalarımızı, önerilerimizi ve projelerimizi aktardık.
"Üyesi olduğumuz BusinessEurope ve Global Business Coalition görüşlerini de aktararak, küresel iş dünyasının gündemi hakkında bilgi verdik.
"TÜSİAD gündeminde yer alan bu konuların Sayın Bakanların da gündeminde olmasından memnuniyet duyduk.
"Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu verimli istişare toplantıları ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz." (Fotoğraflı)

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