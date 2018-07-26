Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

TÜSİAD yönetim kurulu Ankara’da temaslarda bulunacak

Elif Varan / İstanbul, 26 Temmuz () - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti, bugün Ankara’da temaslarda bulunacak. Heyet temaslar kapsamında...

TÜSİAD yönetim kurulu Ankara’da temaslarda bulunacak

Elif Varan / İstanbul, 26 Temmuz () - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti, bugün Ankara’da temaslarda bulunacak.
Heyet temaslar kapsamında göreve yeni atanan bakanları ziyaret edecek. Görüşmelerde Türk iş dünyasının gündemindeki konuların yanı sıra, ilgili bakanlıkların çalışma alanları ile ilgili TÜSİAD önerileri paylaşılacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.
Programın ziyaret kapsamında olacak bakanlıklar;
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328