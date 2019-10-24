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TÜSİAD: Yeni vergi düzenlemesi için özel sektör ile istişare çok önemlidir

Türk sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), vergi düzenlemelerinin, ekonominin ve kamusal yaşamın "en temel konularından" olduğuna dikkat çekerek, "Yeni vergi düzenlemesi için özel sektör ile istişare çok önemlidir" çağrısı...

EKONOMİ 24.10.2019, 16:33
TÜSİAD: Yeni vergi düzenlemesi için özel sektör ile istişare çok önemlidir
Türk sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), vergi düzenlemelerinin, ekonominin ve kamusal yaşamın "en temel konularından" olduğuna dikkat çekerek, "Yeni vergi düzenlemesi için özel sektör ile istişare çok önemlidir" çağrısı yaptı.
TÜSİAD'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Vergi düzenlemeleri ekonomimizin ve kamusal yaşamımızın en temel konularındandır. Ülkemizin ihtiyacı, kayıt dışılığı azaltacak, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve vergi kanunlarımızın daha basit, adil ve anlaşılır olmasını sağlayacak bir vergi reformudur.
"Özellikle gelirler vergisi gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren alanlarda değişiklik içeren kanun teklifinin aceleye gelmeden, tüm detaylarıyla ilgili Sivil toplum Kuruluşlarının ve İş dünyasının görüşlerinin alınarak Meclis’te tüm yönleriyle değerlendirilmesi ekonomimizin etkili işleyişi için son derece önemlidir.
"Meclis’e verilen teklif gelir vergisinde öngörülen değişikliklerin yanı sıra, dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve turizm sektöründe konaklama vergisi gibi ekonomimize oldukça ağır yükler getiren yeni vergileri de içermektedir.
"Bu alanlarda getirilen yeni vergilerin ekonomimizin rekabet gücü, yatırım ortamının öngörülebilirliği ve vergi adaleti açısından çok dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir.
"TÜSİAD’da çalışma gruplarımız ve uzmanlarımız kanun teklifi üzerinde detaylı görüşlerini oluşturmak üzere çalışmaya başlamıştır. Kamuoyunu görüşlerimiz ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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