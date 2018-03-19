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TÜSİAD ve TÜRKONFED KOBİ’lere hızlı büyümeyi anlatacak

İstanbul, 19 Mart () – TÜSİAD ve TÜRKONFED Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) hızlı  ve karlı büyümesine Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ile yardım edecek. KOBİlerin yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli...

TÜSİAD ve TÜRKONFED KOBİ’lere hızlı büyümeyi anlatacak

İstanbul, 19 Mart () – TÜSİAD ve TÜRKONFED Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) hızlı  ve karlı büyümesine Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ile yardım edecek.
KOBİlerin yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen, TÜSİAD - TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile hayata geçirilen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), Doğu-Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) ve Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) ev sahipliğinde Diyarbakır’da düzenlenecek toplantı ile devam edecek.
“6 Adımda Hızlı ve Karlı Büyümenin Yolları” ana temasıyla 23 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Demir Otel’de düzenlenecek toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi-Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal, Doğu-Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç ile Garanti Bankası Küçük İşletme Bankacılığı Direktörü Mustafa Sağlık’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.
Diyarbakır iş dünyası temsilcileri ve KOBİ’lerin katılacağı toplantıda projenin tanıtımı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk ve Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal tarafından yapılacak. Toplantıda ayrıca, Kariyer.net desteği ile KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağına serbest zamanlı olarak erişimi için oluşturulan platform hakkında da bilgi verilecek. Actioncoach Kurucu Ortağı Özge Toraman toplantının öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumunda 6 Adımda Hızlı ve Karlı Büyümenin Yolları’nı Diyarbakırlı iş insanları ve KOBİ yöneticilerine aktaracak.
BORGİP ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere; mentorluk, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji gibi alanlarda destekler sunuluyor. Toplantıya katılarak başvuran ve KOBİ Patronlar Kulübü programı için uygun görülen firmalar da programı tamamladıktan sonra, uygunluk durumuna göre, benzer sektörden büyük ölçekli firma sahibi TÜSİAD-TÜRKONFED BORGİP mentorları ile eşleştirilecek. (Fotoğraflı)

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