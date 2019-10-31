TÜSİAD - Sürdürülebilir kalkınma nasıl ivme kazanır?

Türk sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği, “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?” başlıklı toplantı 1 Kasım Cuma günü Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleşecek.

Global Compact Türkiye, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu (B4G), Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Columbia Global Centers | İstanbul işbirliği ile düzenlenecek olan toplantıda sürdürülebilir kalkınma gündemi iş dünyası paydaşlarıyla birlikte ele alınacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin yapacağı etkinliğe sürdürülebilir kalkınma alanındaki araştırmalarıyla dünya çapında tanınan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın (SDSN) Küresel Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs ana konuşmacı olarak katılacak.

Açıklamada, "Prof. Sachs, çağımızın en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden birini teşkil eden iklim değişikliği ile etkin mücadelede tarafların rolü, özel sektörün refah ve istihdam üretimine katkısı, teknoloji ve yenilikçi yatırımlar ile geliştirecekleri yeni iş modelleri sayesinde ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesindeki rolü ve katkılarına değinecek" denildi.

Konuşmanın ardından düzenlenecek, moderatörlüğünü Purpose-Sustainable Ideas Direktörü Dilek Bil'in yapacağı panele;

- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ve SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özkan,

- SDSN Global Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs,

- Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü,

- SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin,

- B4G Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren konuşmacı olarak katılacaklar.

Panelde sürdürülebilir kalkınma alanında iş dünyası ve paydaşlar tarafından elde edilen başarılar ve aşılması gereken zorluklar tartışılacak.

