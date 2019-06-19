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“TÜSİAD SD2” programına başvurular başlıyor

İstanbul, 19 Haziran () - “TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı” ikinci yılında yeniden teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiriyor. Türkiye’de 18 teknoloji kullanıcısı şirket, teknoloji tedarikçilerinin...

“TÜSİAD SD2” programına başvurular başlıyor

İstanbul, 19 Haziran () - “TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı” ikinci yılında yeniden teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiriyor. Türkiye’de 18 teknoloji kullanıcısı şirket, teknoloji tedarikçilerinin çözüm önerilerini bekliyor.
Sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefleyen “TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı”,  üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturuyor, teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekliyor ve teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini ortaya koyuyor.
Program, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulma imkânı sunuyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi firmalar da bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor.
2018 döneminde 13 teknoloji kullanıcısı ile yüzlerce başvuru arasından eşleşen tedarikçiler, birebir çalışma dönemini tamamlayarak ticarileşme aşamasına geldi. Birlikte oluşturdukları proje dosyası ile işletmelere sağladıkları değer irdelendi ve projelerin en fazla başarı sağladıkları kategorileri belirledi.
Başarı hikayeleri töreninde bu kategorilere göre plaketler sahiplerini buldu ve teknoloji tedarikçisi firmalar programda yer alan tüm teknoloji kullanıcısı şirketlerle tanışma imkanını elde etti. 2019 dönemi çağrıları da bu hafta itibarıyla başvurulara açıldı.
TÜSİAD SD2 Programı kapsamında çağrı açan Assan Hanil, Bayer, Brisa, Çimsa, Ditaş, Ekoten, Enerjisa, Ford Otosan, Kastamonu Entegre, Kordsa, Migros, Nobel İlaç, Norm Civata, Organik Kimya, Securitas, Tab Gıda, Tofaş, Umur’dan oluşan 18 teknoloji kullanıcısı şirket, teknoloji tedarikçilerinin çözüm önerilerini bekliyor.

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