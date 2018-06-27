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TÜSİAD SD2'de şirketler ve teknoloji tedarikçileri buluşacak

İstanbul, 27 Haziran () - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı...

TÜSİAD SD2'de şirketler ve teknoloji tedarikçileri buluşacak

İstanbul, 27 Haziran () - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı programı SD2’de Sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında şirketler ve teknoloji tedarikçileri bir araya gelecek.
TÜSİAD SD2, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturacak, teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekleyecek ve teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini ortaya koyacak.
Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2, çalışan prototipi olan teknoloji sağlayıcılarının müşteri doğrulamalarını yapma süreçlerine de önemli katkı sağlayacak.
TÜSİAD SD2 Programı sürecinde teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm arayışına uygun nitelikte ürün ve/veya hizmetler için teknoloji tedarikçilerine çağrıda bulunulacak ve söz konusu çağrılara cevap verecek nitelikte ürün ve/veya hizmetleri geliştiren teknoloji tedarikçilerinden bir başvuru havuzu oluşturulacak.
“Teknoloji kullanıcılarının” ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji İleri Entegrasyon Programı”nda (STEP) farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelme imkânı elde edecek.
STEP kapsamında, “teknoloji kullanıcıları” en uygun “teknoloji tedarikçileri” ile eşleşip, birlikte çalışma dönemine girecek ve Çözüm Dosyası hazırlayacak.
Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikâyeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılacak.

 

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