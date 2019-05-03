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TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri 7 Mayıs’ta

İstanbul, 3 Mayıs () – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) düzenlediği Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri’nin altıncısı, “üretim yönetimi” temasıyla 7 Mayıs’ta TÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılacak. Etkinlikte...

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri 7 Mayıs’ta

İstanbul, 3 Mayıs () – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) düzenlediği Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri’nin altıncısı, “üretim yönetimi” temasıyla 7 Mayıs’ta TÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılacak.
Etkinlikte dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanması ve dijital teknolojilerin üretim sistemlerine entegre edilmesi konularında şirketler çeşitli örnekler sunacak. Toplantının karşılama konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır, açılış konuşmasını da TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yapacak. Konuşmaların ardından TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk üretim yönetimi üzerine bir sunum gerçekleştirecek.
Teknoloji kullanıcısı ve teknoloji tedarikçisi şirketlerin birlikte ürettikleri çözümlerin sunulacağı etkinlikte şirketlerin süreç boyunca yaşadıkları deneyim ve bilgi birikimi paylaşılacak.

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