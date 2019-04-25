TÜSİAD konferansında uluslarası vergi politikaları konuşulacak

İstanbul, 25 Nisan () – Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği’nin (IFA Türkiye) 26 Nisan’da düzenleyeceği Uluslararası Vergi Konferansı’nda, uluslararası vergi politikasındaki dönüşüm ve beklentiler ele alınacak.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) girişimleri, Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Projesi (BEPS) ve Otomatik Bilgi Değişimi sayesinde vergilendirme politikalarında daha adil ve kapsayıcı bir bakış açısı oluşturulduğuna dikkat çekilirken, bu anlayışla TÜSİAD ve Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA Türkiye), uluslararası vergi politikasındaki dönüşümü, beklentileri ve Türkiye’nin bu başlıklar çerçevesindeki yaklaşımını ele alan bir konferans düzenliyor.

Tekfen Tower İstanbul’da düzenlencek olan konferansın açılış konuşmalarını TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Başkanı Sedat Eratalar, IFA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Billur Yaltı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yapacak.