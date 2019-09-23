TÜSİAD: İklim değişikliği ile mücadele için acil eylem zamanı

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), küresel ölçekte ve Türkiye'de iklim değişikliği etkilerinin "giderek derinleştiğine" dikkat çekerek, "İklim değişikliği ile mücadele için acil eylem zamanı" çağrısı yaptı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Hem küresel ölçekte hem de ülkemizde iklim değişikliğinin etkileri giderek derinleşiyor. İklim değişikliği ile mücadele amacıyla toplumun tüm kesimlerinde giderek artan duyarlılık, kurumların ve devletlerin etkili bir politika oluşturmasına ve yol haritasını kararlı bir şekilde uygulamasına ivme kazandırıyor" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Bilimsel temeller üzerine inşa edilen, politikalar arası tutarlılığı ve bütüncüllüğü sağlayan, katılımcılıkla hazırlanmış, uygulanabilir tedbirler içeren bir yol haritasının kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kritik öneminden hareketle, iklim değişikliği ile mücadele konusunu çalışma alanlarımız içinde öncelikli olarak konumlandırıyoruz.

"Stratejik bir öncelik olarak benimsediğimiz Paris Anlaşması'nın ve bugün gerçekleşen BM İklim Eylemi Zirvesi’nin somut eylem planları hedeflerine ulaşılmasında ulusal ve uluslararası tüm paydaşların çabasını ve yapıcı katkısını çok önemli görüyoruz.

"Düşük karbonlu kalkınma modeline geçişi öneren ve bu yönde ülkemizde ihtiyaç duyulan politika önerilerini içeren 2017 yılında yayınladığımız TÜSİAD İklim Değişikliğiyle Mücadele Tutum Belgesi’ni bu vesileyle kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz.

"Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde iklim değişikliği ile mücadele yönünde çabamızı daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."