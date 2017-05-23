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TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi'nden SÜR 2017 Konferansı

İstanbul, 23 Mayıs () - TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle SÜR 2017 Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta iş, spor ve sanat dünyası temsilcilerinin sürdürülebilirlik alanında ilham veren hikayeler anlattı.  TÜSİAD’ın...

TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi'nden SÜR 2017 Konferansı

İstanbul, 23 Mayıs () - TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle SÜR 2017 Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta iş, spor ve sanat dünyası temsilcilerinin sürdürülebilirlik alanında ilham veren hikayeler anlattı. 
TÜSİAD’ın Global Compact Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği SÜR 2017 Konferansı, iş, spor ve sanat dünyasından sürdürülebilirliğin ilham veren isimlerini bir araya getirdi. TÜSİAD’ın ilkini geçen yıl düzenlediği konferans, sürdürülebilirlik alanında örnek gösterilecek hikayelerin aktörlerini bir araya getirerek sürdürülebilirliğin ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel boyutlarına ilham vermeyi amaçlıyor.
NTV Ekonomi Haber Müdürü Gökay Otyam’ın açılışını yaptığı SÜR 2017 Konferansı’nın ilk konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Metin Akman gerçekleştirdi. 
Konferansın ilk bölümünde Yeşim Tekstil Kesim Operatörü Emine Yazbahar ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Uzmanı Meral Aydın Yıldırım “1+1 2’den Büyüktür”, Arçelik Çevre Yöneticisi Özge Erturan “Atmayın, Dönüştürün”, Doğa Sporcusu Hakan Özge ve Kaya Tırmanışçısı Zorbey Aktuyun “Doğanın İzinde” başlıklı konuşmalarıyla yer aldılar. 
“Doğa İçin Çal” sanatçılarının performansıyla başlayan, konferansın ikinci bölümündeyse Yaşar Holding Karbon Lideri Celal Şahin “Bir Yol Hikayesi” ve Anadolu Efes Satınalma Müdürü Elif Deniz Sönmez “Geçmiş Zamanın İzinde” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da etkinlikte, özel olarak hazırladığı video ile iş insanlarına sürdürülebilirlik konusunda mesajlar verdi.
 

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