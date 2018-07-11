TÜSİAD'dan gençler için "Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0" projesi

İstanbul, 11 Temmuz () - Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) gençlerin meslek seçimi ve kariyer süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında başlattığı "TÜSİAD Ne Okusam? Ne Olsam?" projesinin yeni teması "Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0" olarak belirlendi.

Farklı sektörlerden profesyonellerin, kariyer hikâyelerini kısa videolar ile izleyicilere aktaracağı “Ne Okusam? Ne olsam?” projesinin bu yılki odak noktası "Djital Dönüşüm ve Sanayi 4.0" olarak belirlendi. Projede farklı meslekler ve iş alanları, üçer dakikalık kısa videolar yoluyla izleyicilere aktarılıyor. Projeyle gençlerin meslek seçimi ve kariyer süreçlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

İlki 2014 yılında düzenlenen proje, TÜSİAD ve Turkish Women’s International Network'ün (TurkishWIN) proje tasarımı ve kürasyonunda, dijital işte kızkardeşlik platformu Binyaprak’ın prodüksiyonu ve GelecekDahaNet, Kadın Girişimcileri Derneği(KAGİDER) ve Binyaprak’ın yaygınlaştırma paydaşlığında yapılıyor.