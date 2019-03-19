TÜSİAD: Çin’i ekonomik kalkınmada bir paydaş olarak görüyoruz

İstanbul, 19 Mart () – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin-Türk Araştırma Merkezi (ÇİTAM) işbirliğinde düzenlenen Çin Yeni Yıl gala yemeğinde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Türkiye olarak Çin’i kısa dönemli bir finans kaynağı olarak değil, uzun dönemli ekonomik kalkınmamızdaki büyük paydaşlardan biri olarak görüyoruz” dedi.

TÜSİAD ve ÇİTAM’ın 18 Mart’ta dördüncü kez düzenlediği etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Başkanı Kaslowski, TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu, ÇİTAM Başkanı Dr. Rıza Kadılar ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li yaptı. Türk ve Çin iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte Simone Kaslowski şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çin bugün uluslararası düzeni şekillendirmede öncü bir oyuncudur. Dünya ticaret sistemindeki hiçbir anlamlı reform Çin olmadan başarılı olamaz. Türkiye olarak Çin’i kısa dönemli bir finans kaynağı olarak değil, uzun dönemli ekonomik kalkınmamızdaki büyük paydaşlardan biri olarak görüyoruz. Türk ve Çin iş dünyası arasında altyapı, lojistik, yenilenebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, gıda ve turizm sektörlerinde büyük işbirliği olanakları mevcuttur.

“Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında yer alan ve Kuşak ve Yol’un Orta Koridor’unda uzanan Türkiye, İpek Yolu coğrafyasının öncü ülkelerinden biridir. Bu çerçevede Kuşak ve Yol Girişimi’nin sunduğu fırsatlardan daha çok yararlanmayı arzu ediyoruz.”

TÜSİAD Çin Network Başkanı Kurdoğlu da iki ülke ilişkilerine dikkat çekti:

“Küresel ekonominin kilit oyucularından biri olan Çin, ikinci büyük ticaret ortağımız olarak, öncelikli ülkelerden biridir. Son zamanlarda Türkiye’ye yapılan Çin yatırımlarındaki artış bizi çok memnun ediyor. Tüm sektörlerde, Çin’den daha çok uzun dönemli ve greenfield (sıfırdan) yatırım çekmeyi arzu ediyoruz.”

Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin ve Türkiye arasındaki işbirliğini “üç alanda iki katına çıkarma” hedefinden bahsetti ve ekledi:

“Çin’in Ankara Büyükelçisi olarak, Çin-Türkiye ekonomik ve ticari işbirliği için bir hedefim var: O da Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50’nci yıl dönümü olan 2021 yılında Çin-Türkiye işbirliğinde ‘üç alanda iki katına çıkarma’: Türkiye’nin Çin’e ihracatını iki katına çıkararak sekiz milyar dolara ulaştırma, Çin’in Türkiye’ye yatırımını iki katına çıkararak altı milyar dolara ulaştırmak ve Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin sayısını iki katına çıkararak bir milyona ulaştırmak. Umarım sizlerle birlikte çaba göstererek kazan-kazan hedefimize ulaşırız.”

Dr. Rıza Kadılar da konuşmasında şu yorumu yaptı:

“Bir Çin atasözünün dediği gibi ‘İş yaptığımız için dost olmayız, dost olduğumuz için birlikte iş yaparız.’ Çin teknoloji ve bilimde dünya liderliğine doğru ilerlerken Türk iş dünyasının Çin’i iyi tanıması gerektiğine inanıyorum. İşbirliği imkanlarını geliştirmek için karşılıklı anlayış ve diyaloğu desteleyecek bu gala yemeği benzeri projeler çok faydalı olacaktır.” (Fotoğraflı)